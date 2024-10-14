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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 29 377 оценок

Дополнению "Каменные сердца" для The Witcher 3: Wild Hunt исполнилось 9 лет: CDPR показала новый арт

AceTheKing
Новости

13 октября 2015 года состоялся релиз первого масштабного дополнения Hearts of Stone (Каменные сердца) для The Witcher 3: Wild Hunt.

В честь этой знаменательной даты компания CD Projekt RED представила новый постер, посвященный дополнению, а так же поинтересовалась у фанатов игры, какой момент из DLC понравился им больше всего:

"Вы должны быть осторожны в своих желаниях, потому что это чревато последствиями..."

Нервирующий, эмоциональный урок, который стоит принять близко к сердцу, — Hearts of Stone, вышла 9 лет назад. Какой момент из первого дополнения к "Ведьмаку 3: Дикая охота" не дает вам покоя по сей день?

В "Каменных сердцах" Ольгерд фон Эверек просит Геральта убить огромную жабу, что завелась в канализации Оксенфурта. Однако выполнение ведьмачьего контракта приводит к неожиданным последствиям: Гераль оказывается вынужден заключить сделку с таинственным Гюнтером о’Димом.

Дополнение получило очень высокие оценки критиков - средняя оценка DLC на Metacritic составила 89 баллов. Многие игроки считают, что сюжет в данном дополнении превосходит как оригинальную игру, так и последующее дополнение Blood and Wine.

22
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Кей Овальд

Рисунок так себе, а вот дополнение шикарное.

14
simiola

Лучше только Кровь и Вино.Фантом либерти даже не приблизилась к ним!

1
Dmitriy_1981

Там много любимых моментов. Даже трудно выбрать... И отличный по атмосфере бой с Ольгердом, и то жутковатое чувство, когда слушаешь песню детей про Господина Зеркало, и бой с Ключником, и картины Ирис, одну из которых можно повесить в Корво Бьянко. И тот веселый момент, когда рыцари Ордена остаются считать до ста у дверей под воздействием аксия... И тот призрачный мир, в который попадаешь, когда принимаешь вызов О'Дима в финале...

10
Dushegub

шикарные ДЛС , но во всех было жгучее желание угробить главных неписей, что Ольгерда, что Сиану , Ольгерда у меня спасло только то что нужно было большее зло убрать... а вот Сиану не спасло, пришлось ей встретится с тем кого решила попользовать :)

1
Emperor77 Dushegub

И как это ты Гюнтера убрал?

0
Залупа дикобраза

Ну все же Кровь и Вино получше будет как по мне, хотя и Каменные сердца тоже отличное дополнение.

4
Hugemozg

Кровь и вино тоже больше зашло, хотя там же винишко и много женщин, разве могло быть по другому:)

1
nonamerz1

мне наоброт каменнные сердца больше зашли.

1
aearone nonamerz1

Каменные сердца - более осмысленное дополнение, с тяжелым сюжетом и посылом. Не все поймут. Для меня это дополнение лучше многих полноценных игр.

0
simiola

вместе с Кровь и Вино - лучшия дополнения в истории игр!

3
ilyakingcud

Эх когда там уже 4 часть :(

Или они сначала делают киберпанк 2?

2
Пользователь ВКонтакте

Большой привет от Вильгельма Гауфа. // Батыр Аланов

1
Aellie

Только Проджекты умеют сделать аддон интереснее, чем основная сюжетка. Шикарная, трогательная история, и одно из лучших дополнений в принципе. 🖤 Поздравления.

1
Lyс

Согласен. Лучше, чем основная игра и кровь и вино. Тема румпельштицкена, классное зазеркалье. Ещё понравились отсылки к Oblivion (мир внутри картины) и fallout 3 (побочка с канибалами).

0
0ncnjqybr

Это дополнение познакомило меня с Dark Souls. Кто то на англоязычном форуме сказал, что бой с ключником и особняк где он находился чужеродны миру Ведьмака, зато обладают подлинной атмосферой Темных душ.

Немедленно скачал Dark Souls и залпом прошел все части. И да, тот комментатор оказался прав.

0