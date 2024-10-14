Дополнению "Каменные сердца" для The Witcher 3: Wild Hunt исполнилось 9 лет: CDPR показала новый арт

13 октября 2015 года состоялся релиз первого масштабного дополнения Hearts of Stone (Каменные сердца) для The Witcher 3: Wild Hunt.

В честь этой знаменательной даты компания CD Projekt RED представила новый постер, посвященный дополнению, а так же поинтересовалась у фанатов игры, какой момент из DLC понравился им больше всего:

"Вы должны быть осторожны в своих желаниях, потому что это чревато последствиями..."



Нервирующий, эмоциональный урок, который стоит принять близко к сердцу, — Hearts of Stone, вышла 9 лет назад. Какой момент из первого дополнения к "Ведьмаку 3: Дикая охота" не дает вам покоя по сей день?

В "Каменных сердцах" Ольгерд фон Эверек просит Геральта убить огромную жабу, что завелась в канализации Оксенфурта. Однако выполнение ведьмачьего контракта приводит к неожиданным последствиям: Гераль оказывается вынужден заключить сделку с таинственным Гюнтером о’Димом.

Дополнение получило очень высокие оценки критиков - средняя оценка DLC на Metacritic составила 89 баллов. Многие игроки считают, что сюжет в данном дополнении превосходит как оригинальную игру, так и последующее дополнение Blood and Wine.