Энтузиаст превращает The Witcher 3: Wild Hunt в культовую "Готику"

Благодаря релизу продвинутого инструмента для создания модификаций REDkit для The Witcher 3: Wild Hunt сообщество игры заметно оживилось в попытке изучить его возможности и создать нечто действительно уникальное. Мы уже успели увидеть самые разные моды для польской RPG, но новая разработка от энтузиаста под ником Adrian K. может удивить ценителей классики. Он вознамерился превратить игру в другую знаменитую ролевую игру — "Готику".

Насколько успешными будут старания пользователя, пока сказать сложно. Тем не менее он настроен весьма решительно и обещает заниматься проектом, насколько позволят возможности REDkit. На данный момент он еще разбирается с инструментом и особенностями движка игры, но ему уже удалось заменить главного героя и одного из монстров. Теперь вместо Геральта в The Witcher 3: Wild Hunt можно управлять главным героем "Готики" и сражаться против тролля, который также перекочевал из культовой RPG от Piranha Bytes. Для тех, кто не сильно приемлет замену оригинального персонажа, энтузиаст выпустил специальную броню в стиле "Готики".

Стоит отметить, что более опытные разработчики модов еще продолжают изучать REDkit. Инструмент оказался весьма сложным не только в освоении, но и в реализации идей. По сути, перед игроками полноценный игровой движок с массой возможностей. Однако у него есть ограничения, и создать новый контент для The Witcher 3: Wild Hunt оказалось не так просто, как многие ожидали.