Энтузиасты The Witcher 3: Wild Hunt нашли забавную вырезанную сцену на тризне по королю Брану

Хорошо известно, как в процессе разработки авторы видеоигр вырезают много контента из финальной версии. Из-за технических ограничений или из-за мыслей с творческой точки зрения игры скрывают много секретов, которые часто могут раскопать только датамайнеры.

Несмотря на то, что The Witcher 3: Wild Hunt вышла почти 10 лет назад, поклонники все еще натыкаются на небольшие фрагменты удалённого контента. Канал YouTube xLetalis показал сцену момента, который вы обычно видите на похоронах короля Брана. Вы можете помнить, что в этом случае Геральт и Йеннифэр сражаются с оживающими чучелами животных. Обычно битва заканчивается либо победой игрока, либо экраном смерти. Но мог произойти и другой исход.

Эта удаленная сцена показывает Геральта, лежащего на земле после потери слишком большого количества HP во время битвы. Затем Йеннифэр говорит Геральту встать, потому что это всего лишь галлюцинация, но Геральт инстинктивно отказывается, говоря, что не может, потому что он погиб во время битвы. После нескольких попыток чародейке наконец удается привести Геральта в чувство. Не понятно, почему сцена была в конечном итоге удалена, но Павел Саско из CD Projekt Red сказал, что он счастлив, что сообщество наконец нашло её, спустя почти 10 лет после выхода игры.