"Это не неприкосновенная классика": сценарист "Ведьмака 3" рассказал о том, что доработал бы в игре

Вице-президент CD Projekt по повествованию Марцин Блаха, выступивший ведущим сценаристом третьей части и руководителем сюжета обоих дополнений, признался, что не относится к The Witcher 3 как к неприкосновенному памятнику. По его словам, игра до сих пор жива в его памяти, и даже сейчас, проходя её заново, он замечает места, которые в наши дни сделал бы иначе.

Блаха подчеркнул, что работа над новым дополнением не кажется ему чем-то из ряда вон выходящим. Наоборот, сама возможность снова создать историю, которая органично вписывается не только в оригинальную игру, но и в «Каменные сердца» и «Кровь и вино», вызывает у него воодушевление. Он сравнил это чувство с машиной времени, переносящей его на десять лет назад — в пору, когда он был моложе и, возможно, горел своим делом сильнее.

Сценарист также поделился, что именно хотел бы пересмотреть в третьей части. Некоторым персонажам, на его взгляд, не хватает более тонкой проработки. В частности, Лютика он наделил бы большей мудростью и сделал бы его настоящей опорой для Геральта, а не только источником комичных ситуаций. Кроме того, Блаха добавил бы больше решений и последствий во взаимоотношениях главного героя с окружающим миром.

При этом он оговаривается: такой взгляд вовсе не означает, что у игры были недостатки. Просто за десять лет изменился он сам, а вместе с ним — и восприятие отдельных сцен.

Напомним, что CD Projekt готовит ремастер оригинальной игры и первых двух дополнений, а также анонсировала третье дополнение под названием Songs of the Past, выход которого запланирован на 2027 год.