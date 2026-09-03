"Это всегда праздник": Даг Кокл высказался о новом дополнении "Ведьмака" и работе над ролью Геральта

На прошедшей неделе в рамках церемонии Gamescom Opening Night Live 2026 состоялась долгожданная премьера сразу двух крупных проектов по вселенной «Ведьмака»: ремастера третьей части и сюжетного дополнения «Songs of the Past». Главным сюрпризом для фанатов стало возвращение культового голоса — Дага Кокла, который вновь перевоплотился в седовласого охотника на чудовищ.

Для Кокла это уже не просто очередная запись в студии, а встреча со старым другом. Актер признался, что работает с этим персонажем с 2006 года, и за два десятилетия роль стала для него второй натурой. В интервью с порталом GamesRadar+ он поделился эмоциями от работы над новым дополнением.

«Это всегда трепетное ощущение — снова надеть ботинки Геральта. Я знаю этого героя досконально, поэтому возвращение к нему всегда доставляет удовольствие. «Songs of the Past» не стало исключением», — отметил актер.

Особое внимание он уделил знакомому ощущению комфорта на площадке. По словам Кокла, каждый новый сеанс озвучки напоминает ему расслабляющий ритуал.

«Я всегда сравниваю это с погружением в теплую ванну. Это невероятно уютно и легко», — пояснил он, добавив, что, несмотря на кажущуюся простоту, актерская работа остается трудом, пусть и самым приятным из возможных. Даг Кокл дал понять, что готов озвучивать ведьмака столько, сколько потребуется.

«Если CD Projekt Red продолжит звать меня обратно, я буду приходить. Даже если мне стукнет 80»

Коллегу по цеху поддержал и Джон Шваб, голос Лютика. Он признался, что с каждым разом испытывает все большее волнение и радость перед входом в звукобудку, ведь возвращение к полюбившимся персонажам дарит ему ни с чем не сравнимое вдохновение.