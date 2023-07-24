Фанат игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" очень подробно вырезал из дерева шлем Эредина

Один из фанатов игры Ведьмак 3: Дикая Охота, Александр Грицай, очень подробно воссоздал из дерева шлем Эредина, который получил высокую оценку со стороны сообщества The Witcher 3.

Умелец потратил более недели на вырезание из дуба шлема главного злодея франшизы и опубликовал результат на официальном сайте subreddit Ведьмака. Работа вызвала восхищение комьюнити The Witcher 3 благодаря тому, как текстура дуба и витражи передали суровые черты маски, подобающие королю Дикой Охоты. В дополнение к этому, Александр разместил на своем канале YouTube видеоролик, в котором в ускоренном темпе демонстрируется процесс резьбы. Фанаты игры полностью оценили труд и усилия, вложенные в резьбу Александра Грицая, чтобы создать детальную копию шлема Эредина.

Игра Ведьмак 3: Дикая Охота является одной из самых популярных игр последнего десятилетия и имеет огромное сообщество поклонников. Эредин и Дикая Охота, главный антагонист франшизы, преследуют главного героя Геральта с самого начала игры и сыграли непосредственную роль в его разлуке с Йеннефер и Цири.