Фанат Ведьмака 3 сделал сюжетный мод с новыми локациями и полётами на воздушном шаре

В мае этого года CD Project RED представила официальный редактор модов для The Witcher 3: Wild Hunt под названием REDkit. Уже летом студия объявила о конкурсе среди авторов модификаций для игры, главным критерием для приёма работ стало использование инструментария от разработчиков.

Мододел под ником Roi_Jean решил принять участие в конкурсе и сделал модификацию Song of Wind, которая добавляет в игру новую цепочку квестов, неизведанный регион для исследований, а также новый вид транспорта.

По сюжету Геральт оказывается в Новиграде, где знакомится с группой исследователей, которые ищут загадочный Шепчущий Остров. Один из учёных, профессор Маркус фон Пиплин, приглашает ведьмака поучаствовать в экспедиции в качестве охранника. Маркус планирует добраться до острова на необычном транспортном средстве, которое оказывается в новинку не только для Геральта, но и для всего Неверленда: на воздушном шаре. Управлять летательным аппаратом автор доверил игроку.

Демоверсия модификации уже доступна для всех желающих с нашего сайта.

Чтобы начать прохождение нужно встретиться с гонцом, который ждёт Геральта в порту Новиграда. Автор отмечает, что прежде чем начинать дополнение, следует прокачать ведьмака до 50-го уровня.