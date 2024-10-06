Фанат Ведьмака 3 сделал сюжетный мод с новыми локациями и полётами на воздушном шаре

В мае этого года CD Project RED представила официальный редактор модов для The Witcher 3: Wild Hunt под названием REDkit. Уже летом студия объявила о конкурсе среди авторов модификаций для игры, главным критерием для приёма работ стало использование инструментария от разработчиков.
Мододел под ником Roi_Jean решил принять участие в конкурсе и сделал модификацию Song of Wind, которая добавляет в игру новую цепочку квестов, неизведанный регион для исследований, а также новый вид транспорта.
По сюжету Геральт оказывается в Новиграде, где знакомится с группой исследователей, которые ищут загадочный Шепчущий Остров. Один из учёных, профессор Маркус фон Пиплин, приглашает ведьмака поучаствовать в экспедиции в качестве охранника. Маркус планирует добраться до острова на необычном транспортном средстве, которое оказывается в новинку не только для Геральта, но и для всего Неверленда: на воздушном шаре. Управлять летательным аппаратом автор доверил игроку.
Демоверсия модификации уже доступна для всех желающих с нашего сайта.
Чтобы начать прохождение нужно встретиться с гонцом, который ждёт Геральта в порту Новиграда. Автор отмечает, что прежде чем начинать дополнение, следует прокачать ведьмака до 50-го уровня.
Очень даже в лор и мир вписывается воздушный шар.
Прикольная задумка.
Вот это да, я понимаю, смелая идея. Нужно будет попробовать.
P.S. Проект весьма интересный и по сюжету, и по по геймплейным задачам. Например, в самом начале есть диалог, где игрок может проверить свои знания лора игрового мира - мне таких тестов как раз в оригинальной игре не хватало.
Но есть одна проблема - без перевода субтитров на русский трудно воспринимать. Я не владею английским в нужной степени, и потому даже разобраться в управлении шаром пока не получилось.
Ждём полёты на грифонах
залили в уши Геральту о шепчущих островах и бац, привет Шеогорат и дрожащие острова)
грёбаные порталы
Так, а минусы будут?
че было?
Скриншот, где была пометка о том, что мод включает эротику. Кроме скрина ничего не было.
спасибо
для ведьмака помоему клепают длц огромное фанатское НО с каждыми обновлениями тем более некстген и редкит...им приходится немного возвращаться назад...возможно доп увидет свет в 2025
жаль раньше не выпустили модкит, придется подождать хороших модов