The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
9.5 21 879 оценок

Фанаты The Witcher 3 сняли видео в реальной жизни, имитируя геймплей из игры

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R_Mor
Новости

Фанаты The Witcher 3 воссоздали бой от третьего лица в реальной жизни, и он впечатляюще похож на оригинальный геймплей. Некоторые зрители даже выразили свое недоумение, задаваясь вопросом, на какой современной системе работает эта первоклассная графика.

Пользователь renoleephoto недавно поделился на Reddit видео по игре, продемонстрировав свои прекрасно сделанные доспехи и оружие. Однако вместо того, чтобы просто позировать на улице, как это обычно бывает с косплеерами, видео представляет собой бой против Полуденницы, созданного с помощью визуальных эффектов, вместе с пользовательским интерфейсом Witcher 3.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
морковняк

имитирует геймплей утки))

4
Serious Ash

или когда насрал в штаны

1
Omnia Smirnow

Разве Гаральт или Цири так ходили xDD

-1
морковняк Omnia Smirnow

я бы к этой утиной самодеятельности их не приписывал))

-1
ГАЗ-М20

в игре графика лучше )

2
askazanov

Чё то он имитирует фигово ))))

0
Dmitriy_1981

по движениям видно, что доспехи-то тяжелые :)

-1
cuckold

анимацию ударов нужно было ускорить.

-1
Real Slim Shady

Ведьмак головного мозга))

-1