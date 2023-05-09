Фанаты The Witcher 3 сняли видео в реальной жизни, имитируя геймплей из игры

Фанаты The Witcher 3 воссоздали бой от третьего лица в реальной жизни, и он впечатляюще похож на оригинальный геймплей. Некоторые зрители даже выразили свое недоумение, задаваясь вопросом, на какой современной системе работает эта первоклассная графика.
Пользователь renoleephoto недавно поделился на Reddit видео по игре, продемонстрировав свои прекрасно сделанные доспехи и оружие. Однако вместо того, чтобы просто позировать на улице, как это обычно бывает с косплеерами, видео представляет собой бой против Полуденницы, созданного с помощью визуальных эффектов, вместе с пользовательским интерфейсом Witcher 3.
имитирует геймплей утки))
или когда насрал в штаны
Разве Гаральт или Цири так ходили xDD
я бы к этой утиной самодеятельности их не приписывал))
в игре графика лучше )
Чё то он имитирует фигово ))))
по движениям видно, что доспехи-то тяжелые :)
анимацию ударов нужно было ускорить.
Ведьмак головного мозга))