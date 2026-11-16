Геймдиректор Павел Саско рассказал, как CD Projekt Red создавала "незабываемые квесты" в The Witcher 3 и Cyberpunk 2077

На конференции Console Game Developers Conference 2026 в Сеуле геймдиректор CD Projekt Red Павел Саско выступил с лекцией "Анатомия незабываемых квестов в играх The Witcher и Cyberpunk" - о том, как заставить игрока сопереживать истории и при этом не потерять контроль над производством.

Саско, за плечами которого более 20 лет работы над AAA-RPG - от "Ведьмака 3" и его дополнений до Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty, - сейчас участвует в разработке Cyberpunk 2 и помогает команде The Witcher 4. Свою лекцию он открыл тезисом, что "видеоигры - это зрелые развлечения для взрослых": по его мнению, игровые истории не должны избегать неоднозначных жизненных дилемм - и в то же время должны сторониться "наивного и незрелого сюжета", которое заставляет игрока немедленно простить персонажа лишь потому, что тот узнал его предысторию.

В качестве примера он привел одну из самых известных сюжетных линий "Ведьмака 3" - квест "Кровавого барона". По его словам, главный прием здесь в том, что знакомая игроку боевая механика начинает ощущаться совсем иначе, когда за ней стоит трагедия семьи барона. Саско сравнил это с "выкладыванием карт слой за слоем" и вспомнил письмо от игрока, который в реальной жизни потерял жену и дочь и испытал сильное эмоциональное потрясение на сцене, где барон несет младенца-монстра к порогу поместья.

Отдельно геймдизайнер остановился на том, что эмоции должны создавать не только диалоговые выборы, но и действия игрока на экране. В квесте "Клетка для безумца" из Blood and Wine, вдохновленном личным опытом Саско, ритуал снятия проклятия построен вокруг совместной трапезы с монстром - так тема расстройства пищевого поведения соединяется с прямым действием игрока. А в романтической линии Джуди Альварес в Cyberpunk 2077 ("Пирамидальная песня") подводный город становится своеобразной "автобиографией" героини: каждый предмет в нем рассказывает о ее прошлом. Саско подчеркнул, что хотел разрушить "инфантильный" подход индустрии к романтике, где секс - либо начало отношений, либо финальная награда.

Вторая часть лекции была посвящена командной работе. На примере свадебного квеста "Последний долг" из Hearts of Stone Саско рассказал, как идея "заставить Геральта вытворять безумие" была реализована через вселение духа Влодомира - и как за комедией намеренно следует резкий мрачный поворот с появлением Гюнтера О'Дима. Секрет работы большой команды он объяснил так: у квеста заранее четко заданы жанр и тема - это и есть "ограничители". Благодаря им идеи могут предлагать все в студии, включая тестировщиков, и при этом проект не уходит в сторону.

Говоря о балансе между свободой игрока и масштабом производства, Саско привел в пример кульминацию "Ведьмака 3" - "Битву за Каэр Морхен". Там применена стратегия "приоритизации комбинаций переменных": игра отслеживает множество выборов игрока и показывает одну наиболее подходящую сцену, при этом ключевые события, такие как гибель Весемира, остаются неизменными.

Влияние игрока не означает полный контроль над всей историей,

— подчеркнул он.

Завершил лекцию Саско рабочим чек-листом из шести пунктов: формулировать замысел до сценария, отдельно отслеживать объективную правду и убеждения игрока, назначать цель каждой сцене, просчитывать исходы до ветвления, проверять самые рискованные гипотезы прототипами и задавать единую общую цель для всех дисциплин студии. Главный совет разработчикам звучал так:

Мы не строим идеальную симуляцию - мы создаем опыт для игрока. И если вы умеете вовремя остановиться, этого уже достаточно.