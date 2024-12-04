Геймер создал своего "Ведьмак 3" в ответ на запрет покупки игры от его мамы

Интернет-сообщество поклонников игровой серии "Ведьмак" сейчас обсуждает не новую книгу Анджея Сапковского или новости о новой игре, а невероятную историю игрока под ником bay_lenin, которому мама запретила покупать The Witcher 3: Wild Hunt. Школьник, вместо того чтобы сдаться, решил создать собственную версию игры — и его "креативный подход" по достоинству оценили.

Bay_lenin опубликовал короткое видео, где демонстрирует «самодельного Ведьмака». Он подчеркнул, что плохое качество записи выбрано намеренно. Хотя проект далек от оригинала, комментаторы шутят, что это «игра года». Пользователи на форему Reddit, включая фанатов серии, активно обсуждают его работу, не обошлось без шуток в сторону скандальной Ubisoft:

u/IronHat29: "Настоящая GOTY."

u/MysteriousWon: "Сначала кажется, что это оригинал, но нет. Нет Гвинта — значит, фальшивка."

u/LookingForSomeCheese: "Ты вложил больше любви в свою игру, чем Ubisoft в свои проекты за последние 10 лет."

Некоторые шутливо утверждают, что эта игра — уже "Ведьмак 4", а оригинал «никогда не выглядел так хорошо». Сам автор даже добавил уникальную механику: поймав Плотву, игрок получает восьмисекундный speed boost.

Проверить достоверность слов bay_lenin о запрете покупки игры невозможно, тем не менее его можно похвалить за старания. Он собрал простенький концепт игры и развеселил сообщество поклонников франшизы, даже если его история в реальности окажется выдумкой.