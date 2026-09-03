"Геймплей устарел": Павел Саско объяснил, зачем "Ведьмаку 3" масштабное обновление, и сравнил его с Cyberpunk 2.0

Фанаты "Ведьмак 3: Дикая Охота" никогда не откажутся от новой улучшенной версии игры, особенно если она не сбрасывает данные сохранений и прогресс по трофеям и достижениям. Однако недавно анонсированный ремастер - это нечто гораздо большее, чем очередная визуальная доработка.

Как сообщил Павел Саско в интервью Kotaku, все, от верховой езды до фоторежима, будет доработано, а также добавлены десятки новых функций. Чтобы представить масштаб изменений, в CD Projekt Red предлагают думать о нем как о "Ведьмаке 3 2.0".

Если посмотреть на "Ведьмака 3" и на мнения игроков и прессы, то геймплей критиковали больше всего - это самый устаревший аспект игры. Именно это мы и хотели исправить в первую очередь.

Он продолжил:

Учитывая наш опыт работы над обновлением 2.0 для Cyberpunk, этот ремастер можно рассматривать почти как полную переработку 2.0 [для The Witcher 3 ]. Мы применили к RedEngine 3 те же принципы дизайна, которые изучили при работе над RedEngine 4 над Cyberpunk. Мы проанализировали, что раздражало людей больше всего - исследование мира, управление движением Геральта и отсутствие добивающих атак. Все это было исправлено, и это существенно повлияло на ощущения от игры.

В дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 ощущение совершенно новой версии игры создавалось не только улучшением производительности и качественными доработками, но и переработкой ключевых систем, которая упростила неудобный геймплей и сделала бой более захватывающим. Последнее крупное обновление для "Ведьмака 3" было в основном визуальным - чтобы задействовать возможности более мощных консолей. Все, что выходит в ремастере, напротив, направлено на более фундаментальные улучшения общего игрового опыта, включая новые функции, которые появятся с расширением "Баллады прошлого" в следующем году.

В базовой игре разные билды использовали слишком много общих пассивных навыков. Теперь мы добавили гораздо больше активных способностей, а не только пассивных, что делает бои намного более интерактивными. Вы сразу почувствуете результаты своих решений в бою благодаря новым приемам и синергии. Мы также добавляем новые инструменты, например, железную цепь. Цепь неоднократно упоминалась в книгах и фигурировала в известных сценах, например, в интро-ролике к первой части "Ведьмака" на CGI, так что я рад, что мы наконец можем привнести этот динамичный элемент в боевую систему.

Несмотря на то, что игрокам придется заново осваивать боевую систему, разработчики уверены: свежий подход к знакомому миру стоит того, а сохранения и трофеи останутся в целости.