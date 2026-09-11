Геральт должен был получить цепь ещё в The Witcher 3, но из-за технических причин её добавили лишь 11 лет спустя

Среди нововведений в грядущем дополнении The Witcher 3: Songs of the Past («Баллады прошлого») появится новый вид оружия для Геральта — массивная цепь, которой он может хлестать врагов и использовать её как лассо. Это интересное и удобное в обращении снаряжение; идея его внедрения была у студии CD Projekt Red наготове ещё со времён разработки оригинальной игры более десяти лет назад.

Двое разработчиков — геймдиректор Songs of the Past Якуб Рокош и старший дизайнер заданий CDPR Деспойна Анетаки — обсудили эту тему с BBC News.

Мы обсуждали внедрение цепи ещё во время работы над оригинальной The Witcher 3. Тогда реализовать это было невозможно из-за ряда технических ограничений и сложностей. Нужно было, чтобы сошлось несколько факторов; в процессе работы над ремастером нам удалось решить эти проблемы, и мы смогли внедрить оружие, которое ощущается совершенно естественно и позволяет совершать очень плавные, динамичные движения.

По его словам, это нововведение «воплощает мечту» читателей книг о Ведьмаке, ведь в романах Анджея Сапковского Геральт регулярно использует цепь в бою. Приятно видеть такую ​​тесную связь между первоисточником и игрой, а расширение боевого арсенала делает Songs of the Past ещё более привлекательным дополнением, тем более что оно рассчитано на поздние этапы прохождения.

Анетаки подробнее рассказала о том, почему решение добавить цепь именно сейчас оказалось удачным.

Она отлично вписывается в повествовательную тематику Songs of the Past. Она подходит для сражений с новыми типами врагов, механика которых завязана на использовании цепи. Например, мы смогли реализовать контроль толпы в боях со свармионами (swarmions): они нападают роем, и игроку приходится держать их на расстоянии.

Она отмечает, что это «классное оружие для тех, кому арбалет, возможно, уже порядком надоел».