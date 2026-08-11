Геральт мог быть другим: CDPR хотели сделать его безэмоциональным, но актер озвучки не послушался

Актер Даг Кокл, английский голос ведьмака, в новом интервью изданию Tom's Guide приоткрыл закулисные детали работы над образом Геральта из серии The Witcher. Оказалось, что его видение персонажа изначально расходилось с указаниями студии CD Projekt Red.

Кокл признался, что на момент озвучки первой игры он не был знаком с первоисточником: не читал книги Анджея Сапковского и не смотрел польскую экранизацию. Единственным руководством к действию для него были инструкции разработчиков. Актер вспоминает:

Самым частым замечанием, которое я получал, было: "Без эмоций, Даг. Без эмоций. Сделай его плоским". Но если у персонажа совсем нет эмоций, - как мы, люди, сможем ему сопереживать? Мы не бесчувственные существа.

Кокл подчеркивает, что видел в Геральте не робота, а личность, которая сознательно подавляет свои чувства, чтобы они не влияли на его поступки. Ярким доказательством этому, по мнению актера, служат отношения ведьмака с Цири. "Если бы у него не было эмоций, он бы не делал тот выбор, который совершает", - заявляет Кокл, имея в виду сюжетную линию спасения приемной дочери, которая стала сердцем сюжета Wild Hunt. И со временем, как отмечает актер, разработчики смягчили свою позицию.

По мере выхода игр серии сценаристы становились увереннее в идее, что он может быть эмоциональным, оставаясь при этом немного "машиной".

Даг Кокл, вероятно, вернется к роли Геральта в новом DLC для The Witcher 3 под названием "Баллады прошлого". Остается только гадать, как повлияет его философия на озвучку ведьмака в новом дополнении.