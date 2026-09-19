Геральт станет сильнее быстрее: в ремастере "Ведьмака 3" упростят доступ к высокоуровневым навыкам

Разработчики обновленной версии культовой ролевой игры The Witcher 3: Wild Hunt готовят масштабные изменения в системе прокачки. Одной из главных особенностей ремастера станет полная переработка системы навыков, которая позволит игрокам гораздо раньше получать доступ к продвинутым умениям по мере прохождения сюжета.

Согласно официальному заявлению в аккаунте The Witcher на платформе X, помимо ускоренного доступа к веткам прокачки, авторы планируют расширить боевой и тактический арсенал Геральта. В игру добавят совершенно новые способности, а уже существующие навыки подвергнутся глубокому ребалансу и модернизации. Таким образом, ролевая система обновленного «Ведьмака» изменится сразу по нескольким ключевым направлениям, что освежит игровой процесс как для новичков, так и для ветеранов.

На данный момент создатели удерживают интригу: никаких конкретных деталей, названий или точных характеристик новых и измененных умений пока не раскрывается. Ожидается, что подробностями измененных деревьев навыков разработчики поделятся в ближайших трансляциях REDStreams.

Релиз The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered запланирован на 29 сентября 2026 года. Обновление выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и консоли нового поколения Nintendo Switch 2. Все владельцы оригинальной игры получат этот некстген-апдейт совершенно бесплатно.