Глава Final Fantasy 7 Revelation: "The Witcher 3 вдохновляла меня годами, это честь выступить на одной сцене Gamescom"

Наоки Хамагучи, режиссер трилогии ремейков Final Fantasy 7 и, следовательно, долгожданной Final Fantasy 7 Revelation, использовал социальные сети, чтобы выразить свой восторг от возможности выступить на сцене Gamescom 2026 Opening Night Live вместе с The Witcher 3, игрой, которую он открыто называет одним из своих главных источников вдохновения как разработчика.

CD Projekt Red использовала мероприятие, чтобы объявить о неожиданном ремастере The Witcher 3, релиз которого запланирован на 2027 год. Для Хамагучи увидеть свою любимую игру на сцене вместе с проектом его собственной команды было невероятно.

Разделить финальную сцену на ONL с The Witcher 3, одной из моих самых любимых игр, было для меня поистине особенным моментом. Для меня большая честь находиться на одной сцене с игрой, которая вдохновляла меня столько лет.

Это заявление не осталось незамеченным CD Projekt Red. Майлз Тост, ведущий дизайнер уровней The Witcher 4, ответил Хамагучи напрямую:

Для нас это было удовольствием. Final Fantasy, особенно 7-я часть, занимает особое место в моем сердце, и я очень рад возможности пережить ее заново благодаря вашей работе и работе вашей команды!

Связь между двумя студиями не ограничивалась социальными сетями. Во время Gamescom 2026 Хамагучи имел возможность встретиться с Михалом Новаковским, генеральным директором CD Projekt Red, на стенде Square Enix, где он даже показал ему материалы из Final Fantasy 7 Revelation.

Для меня было большой честью принять Михала Новаковского. Выступление на одной сцене с The Witcher 3, одной из моих самых любимых игр, уже само по себе было особенным моментом. Личное присутствие Михала сделало его ещё более запоминающимся.



Я также был очень рад лично сказать ему, что The Witcher 3 продолжает оставаться одним из величайших источников вдохновения для меня как для создателя игр.