Голос Геральта назвал квест Кровавого Барона в The Witcher 3 "сводящим с ума" из-за бесконечных пробежек по холму

Актер озвучки Геральта из The Witcher 3: Wild Hunt Даг Кокл признался, что один из самых известных квестов игры — история Кровавого Барона — довел его до настоящего раздражения, несмотря на культовый статус задания среди фанатов.
В беседе с YouTube-блогером GoatedSynro Кокл рассказал, что прохождение этой сюжетной линии в Велене буквально сводило его с ума. По словам актера, в тот момент он еще не освоил систему быстрого перемещения, поэтому ему приходилось постоянно скакать на Плотве вверх и вниз по холму к замку Барона.
«Я просто бесконечно ездил вверх-вниз по этому чертову холму. В какой-то момент лошадь приходится оставлять, и дальше ты уже бежишь пешком. Это сводило меня с ума», — признался он.
Хотя квест Кровавого Барона часто называют одним из лучших в истории RPG за его драматизм и моральную неоднозначность, сам Кокл вспоминает прежде всего изнурительные перемещения по локации. Он даже пошутил, что «шагомер Геральта зашкаливал», а ноги ведьмака после этих пробежек точно болели.
Несмотря на личные мучения, актер не умаляет значимости квеста для игры, однако для него Велен навсегда останется местом бесконечных подъемов и спусков.
Буквально геймплей дерьмака в двух словах
Весь этот переоцененный польский симулятор курьера только и состоит из унылой беготни по грязным болотам и борьбы с кривым управлением лошадью. Даже дед на озвучке прямым текстом подтвердил убогость местного геймдизайна, где вместо адекватного геймплея заставляют часами наматывать круги ради мыльной оперы про заурядного алкаша. Вся эта распиаренная поделка представляет собой просто скучную халтуру с нелепым поиском козы и примитивной боевкой уровня самых дешевых мобильных кликеров
А как выглядит адекватный геймплей в этом сеттинге?
Нормальный геймплей исключает ублюдочные анимации ударов сквозь текстуры и спам одной кнопки переката. Вместо дегенеративного симулятора собаки ищейки с постоянным вынюхиванием красных следов по кустам можно было реализовать честные хитбоксы и стамину как в любой вменяемой экшен рпг. Даже древняя готика давала больше челленджа на болотах без всякой навигации для умственно отсталых и скриптованной езды на лошади инвалиде.
ДЕйствительно детективный гемплей - абсолютно вырвиглазный и ненужный в этой игре. Нужна была хорошая боёвка и все, больше ничего не требовалось.
Одна из немногих игр,где совершенно не хочется расставаться с персонажами и после прохождения испытываешь из за этого лёгкую депрессию.Удивительно.
до next-gen обновы даже с fast travel там приходилось далеко ехать от маркера у рва
Нет ума-езди на Плотве)
отличный квест
Устал он бедный, а как же остальные?
В принципе я того же мнения - бегать к Барону в какой-то момент я задолбался. Но приходилось терпеть ради интересного сюжета Барона. Тут уж ничего не поделаешь. Точка.
ЛЯ ты бедный запарился))). Ну уж ооочень тяжело было)
Да там вроде и с фаст травелом задолбаешся бегать туда сюда до дома Барона. Помню, фу наконец выполнил все и айда к барону, но на пороге выкатывает ворожей со своей просьбой и тут я взбесился)
К стати, нахрена в некст гене добавили быстрое перемещение только когда все задания выполнены, нахрена он нужен тогда вообще