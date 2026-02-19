Голос Геральта назвал квест Кровавого Барона в The Witcher 3 "сводящим с ума" из-за бесконечных пробежек по холму

Актер озвучки Геральта из The Witcher 3: Wild Hunt Даг Кокл признался, что один из самых известных квестов игры — история Кровавого Барона — довел его до настоящего раздражения, несмотря на культовый статус задания среди фанатов.

В беседе с YouTube-блогером GoatedSynro Кокл рассказал, что прохождение этой сюжетной линии в Велене буквально сводило его с ума. По словам актера, в тот момент он еще не освоил систему быстрого перемещения, поэтому ему приходилось постоянно скакать на Плотве вверх и вниз по холму к замку Барона.

«Я просто бесконечно ездил вверх-вниз по этому чертову холму. В какой-то момент лошадь приходится оставлять, и дальше ты уже бежишь пешком. Это сводило меня с ума», — признался он.

Хотя квест Кровавого Барона часто называют одним из лучших в истории RPG за его драматизм и моральную неоднозначность, сам Кокл вспоминает прежде всего изнурительные перемещения по локации. Он даже пошутил, что «шагомер Геральта зашкаливал», а ноги ведьмака после этих пробежек точно болели.

Несмотря на личные мучения, актер не умаляет значимости квеста для игры, однако для него Велен навсегда останется местом бесконечных подъемов и спусков.