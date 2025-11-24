Голосу Геральта Дагу Коклу плевать на GTA 6 и то, что она может обойти The Witcher 3 по числу наград

Уже сейчас аналитики предполагают, что GTA 6 может побить рекорд The Witcher 3: Wild Hunt - одной из самых награждаемых игр в истории, получившей за четыре года 10 престижных наград. Но если вы спросите Дага Кокла, актера, подарившего голос Геральту из Ривии, волнует ли его это, ответ будет твердым: "Нет".
Во время интервью с GamesRadar на Golden Joystick Awards Коклу напомнили, что GTA 6 может превзойти рекорд "Ведьмака 3". Актер дал понять, что битвы наградного сезона его мало волнуют.
Ох, это игра, которая мне совсем неинтересна, - заявил Кокл. - Я думаю, что "Ведьмак 3" - великая игра, и GTA 6, когда выйдет, скорее всего, тоже будет отличной игрой. Что будет, то будет. Просто наслаждайтесь своими играми, получайте от них удовольствие.
Чтобы повторить успех "The Witcher 3", GTA 6 предстоит не просто получить номинации, но и победить в них. В свое время The Witcher 3 брала такие весомые награды, как "Лучший сюжет", "Лучший актер" и "Лучший игровой момент". Эксперты полагают, что GTA 6 будет номинирована в аналогичных категориях, но исход голосования предсказать сложно.
это всё ещё интересней чновостей про ведьмака
чел, это просто >|<опа. у каждого она есть. ну, почти у каждого.
ты глаза то подними))
Тож плевать на гта 6 (держу в курсе)
В жта после vice city и 4 части кроме шуток про негров/геев/жопу больше ничго нет и вряд ли будет. Уровень игрока соответствующий - т.е. большинство с планочкой мягко говоря ниже среднего. Что как раз и коррелирует с общей статистикой культурного развития населения планеты. Очень удобная ниша
Обе провалятся с треском. Уже через неделю даже последний деревянный чурбан поймёт, что ему подсунули фуфел. Вангую также, что обе игры выйдут забагованными чуть более, чем полностью, и практически неиграбельными на релизе.
Короче. Одна из них повторит невероятный успех The Outer Worlds 2, а вторая соберёт лавры и станет таким же феерическим прорывом, каким стала Vampire: The Masquerade Bloodlines 2.
дада все так же про борду говорили и? продаётся как ни в чём не бывало есть даже те кто её хвалит. так же и с этими играми будет. ни чё ни куда не провалится не выдумывай
Борда - это спинномозговой шутер, в котором сюжет уже давно не имеет значения. Серию ГТА и Ведьмака любили за сюжет, миссии и интересных персонажей. То есть за то, чего не будет в новых частях.
то есть оно будет такое же как борда спинномозговое. так и в чём я не прав?))
ну его спросили он ответил, многим похеру на гта, вообще делается для тинагеров им возможно и зайдет.
а кого вообще волнует мнение какого-то Кокла?
Ладно. Будет знать как ноунейму плевать на гта 6, интересно этот чел тоже на пегаче?
Плевать пока не заплатят?)))
....................
Там, почти всегда ситуация заключается в том, что журнализд спрашивает какую-то хрень, в которой и сам ничего не понимает, а человеку приходится отвечать.
А потом, как водится, ученый насилует журналиста.