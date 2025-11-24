Голосу Геральта Дагу Коклу плевать на GTA 6 и то, что она может обойти The Witcher 3 по числу наград

Уже сейчас аналитики предполагают, что GTA 6 может побить рекорд The Witcher 3: Wild Hunt - одной из самых награждаемых игр в истории, получившей за четыре года 10 престижных наград. Но если вы спросите Дага Кокла, актера, подарившего голос Геральту из Ривии, волнует ли его это, ответ будет твердым: "Нет".

Во время интервью с GamesRadar на Golden Joystick Awards Коклу напомнили, что GTA 6 может превзойти рекорд "Ведьмака 3". Актер дал понять, что битвы наградного сезона его мало волнуют.

Ох, это игра, которая мне совсем неинтересна, - заявил Кокл. - Я думаю, что "Ведьмак 3" - великая игра, и GTA 6, когда выйдет, скорее всего, тоже будет отличной игрой. Что будет, то будет. Просто наслаждайтесь своими играми, получайте от них удовольствие.

Чтобы повторить успех "The Witcher 3", GTA 6 предстоит не просто получить номинации, но и победить в них. В свое время The Witcher 3 брала такие весомые награды, как "Лучший сюжет", "Лучший актер" и "Лучший игровой момент". Эксперты полагают, что GTA 6 будет номинирована в аналогичных категориях, но исход голосования предсказать сложно.