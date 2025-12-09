"Графика будущего": нейросети превратили The Witcher 3 в гиперреалистичное кино

Игроки уже давно привыкли спорить о трассировке лучей и о качестве DLSS, но индустрия технологий уже готовит следующий квантовый скачок. Представьте мир, где видеокарты не просто отрисовывают полигоны, а буквально генерируют реальность на лету, превращая устаревшую картинку в кадры голливудского блокбастера. Звучит как научная фантастика? Но свежие демонстрации на примере The Witcher 3: Wild Hunt доказывают — это может быть нашим будущим.

В сети активно обсуждают возможности новых моделей искусственного интеллекта, которые призваны стать «живым слоем рендеринга» между логикой игры и экраном пользователя. Технология позволяет полностью подменять визуальный стиль проекта без участия разработчиков. Самым впечатляющим примером стала работа нейросети с культовой RPG от CD Projekt RED, которую можно увидеть выше.

На опубликованных кадрах можно увидеть Йеннифэр и Геральта, которых невозможно отличить от реальных актеров. Путешествие ведьмака по Велену больше напоминает высокобюджетные натурные съемки, чем геймплей игры 2015 года.

Энтузиасты и аналитики предрекают, что в будущем, над которым уже работает NVIDIA, это позволит игрокам менять сеттинг и стиль одной кнопкой: превращать любую игру в аниме, фотореалистичный фильм или менять историческую эпоху (как в примере с Red Dead Redemption 2, стилизованной под Японию).

Однако пока технология работает лишь на этапе постобработки видео. Для реализации в реальном времени требуется решить две главные проблемы: огромные требования к вычислительной мощности и задержка ввода, критичная для управления. Кроме того, многие геймеры опасаются, что такое вмешательство ИИ убьет авторский стиль и художественную целостность, над которой годами трудились люди.