"Графика будущего": нейросети превратили The Witcher 3 в гиперреалистичное кино

Игроки уже давно привыкли спорить о трассировке лучей и о качестве DLSS, но индустрия технологий уже готовит следующий квантовый скачок. Представьте мир, где видеокарты не просто отрисовывают полигоны, а буквально генерируют реальность на лету, превращая устаревшую картинку в кадры голливудского блокбастера. Звучит как научная фантастика? Но свежие демонстрации на примере The Witcher 3: Wild Hunt доказывают — это может быть нашим будущим.
В сети активно обсуждают возможности новых моделей искусственного интеллекта, которые призваны стать «живым слоем рендеринга» между логикой игры и экраном пользователя. Технология позволяет полностью подменять визуальный стиль проекта без участия разработчиков. Самым впечатляющим примером стала работа нейросети с культовой RPG от CD Projekt RED, которую можно увидеть выше.
На опубликованных кадрах можно увидеть Йеннифэр и Геральта, которых невозможно отличить от реальных актеров. Путешествие ведьмака по Велену больше напоминает высокобюджетные натурные съемки, чем геймплей игры 2015 года.
Энтузиасты и аналитики предрекают, что в будущем, над которым уже работает NVIDIA, это позволит игрокам менять сеттинг и стиль одной кнопкой: превращать любую игру в аниме, фотореалистичный фильм или менять историческую эпоху (как в примере с Red Dead Redemption 2, стилизованной под Японию).
Однако пока технология работает лишь на этапе постобработки видео. Для реализации в реальном времени требуется решить две главные проблемы: огромные требования к вычислительной мощности и задержка ввода, критичная для управления. Кроме того, многие геймеры опасаются, что такое вмешательство ИИ убьет авторский стиль и художественную целостность, над которой годами трудились люди.
Как же это фальшиво выглядит
надеюсь это дальнейшее развитие игровой индустрии - вот это реально будет скачок , разрабу по сути всего то нужно накидать квадратный мир , а нейронка дорисует , это будет пушка
Это тупиковая ветвь. Что ценнее, картины или фотографии? Подумайте. Игра-это искусство, так было раньше. Зачем это превращать в однообразный шлак с одним стилем графики? Полнейший тупизм!
да эти дети кукурузы не понимают нихрена, нейросети это дорога в бездну
Технология только развивается, я думаю если они уже добились таких результатов. То с пост продакшеном они уж справятся что бы нейронная картинка не выглядела как нейронка. Та же Нана банана сейчас уже делает фото неотличимые от обычной инсты, хотя чуть ранее тоже было пластмассовое все зачастую.
скоро машина дешевле будет стоить чем компухтер
Геральт только везде разный.
Автор так видит!
Мир красивый, но пластиковый. Спасибо не надо, лучше игры со средним графоном, но со своим визуальным художественным стилем, а не вот этот вот однообразный нейрошлак из под урины 5.
на уровне рендера этого никогда не будет, к тому же ИИ пузырь лопнет когда контент, на котором нейросети обучаются, просто иссякнет
что за ИИ пузырь мифический о котором все говорят?
и почему не будет ?
потому что он адепт ИИ-пузыря))
Так вот как выглядит зловещая долина в видеоигре
Выглядит здорово, бесспорно, но... Это просто приведёт к ухудшению качества и оптимизации, на которую и так болт положен, в изначально проекте. Зачем запариваться над визуалом, когда можно долбануть векторных человечков и дать нейросетке представление о то, как выглядит персонаж, а дальше уже пусть видюхи пользователей потеют.
Выглядят как живые но ведут себя как не.. Анимации то скриптовые и переходу между ними не как реальные движения. Лучше бы этому персонажей учили - как двигатся в кадре как живой человек, а не как цифровой скриптовый балван. Красивых и реальных на вид персонажей нам и без нейронок вон Кодзима выдаёт в своих играх // Виктор Бароменский
первые несколько секунд - классный результат. А потом то что за сранина?
На 0:55 отлично тёлка в кобылу превращается)).
ахах) сначала не заметил, превращение без швов
Это "графика будущего", какие швы, ты чо 😂