Графика лучше, но 30 FPS под вопросом: первый геймплей The Witcher 3: Remastered на Switch 2

Одним из главных поводов для интереса к The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered станет сравнение улучшений в версии для Switch 2 по сравнению с версией для первой Switch. На оригинальной Switch проект от CD Projekt RED работал словно по какому-то чуду, из-за чего студии пришлось значительно урезать графику и частоту кадров. Тем не менее результат все равно оказался удовлетворительным для консоли, которая была сильно ограничена с технической точки зрения.

Благодаря мощности Switch 2 разработчики смогли существенно улучшить визуальную составляющую «Ведьмака 3». Первый геймплейный клип был показан во время трансляции REDstream на выставке Gamescom. Мы также можем мельком увидеть управление движениями с помощью Joy-Con 2 — в этом аспекте заметны несколько багов.

В остальном же качество картинки выросло, а окружение стало более детализированным. Однако частота кадров на данный момент кажется довольно нестабильной. Похоже, Switch 2 с трудом удается удерживать стабильные 30 FPS. Конечно, CD Projekt RED еще может внести улучшения до того, как The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered выйдет 29 сентября 2026 года.