Хардкорная модификация Redux получила совместимость с некстген-версией The Witcher 3: Wild Hunt

Энтузиаст floppypig, известный по модификации Redux для The Witcher 3: Wild Hunt, которая полностью перерабатывала ключевые механики игры, выпустил обновление для некстген-версии. Мод вышедший ещё в 2019 году теперь стал совместим с ремастером игры.

Функционал некстген-издания практически не отличается от классического. Как и прежде, упор сделан на зелья и систему алхимии. Разработчик переработал механику в стиле второй части - во время схваток запрещено использовать еду и напитки, а адреналин стал критически важен. Модификация также перебалансирует ведьмачьи знаки. Уровень боссов теперь подстраивается под прокачку Геральта, а люди-противники стали слабее, зато монстры были усилены.

Актуальная версия Redux пока не поддерживает популярный мод FriendlyHUD, но автор планирует исправить это в будущем.