"Honey I Shrunk The Witcher" - праздничный рождественский мод для The Witcher 3: Wild Hunt

Honey I Shrunk The Witcher - идеальный способ отпраздновать это Рождество с Геральтом.

В этом приключении Геральт переносится в очаровательную польскую деревню Закопане, где он и некоторые жители деревни уменьшаются до размеров мышей, обитая в огромной хижине в рождественском стиле.

Мод предлагает уникальный паркур-опыт, бросая вызов игрокам, которые должны перемещаться по огромной мебели и украшениям. Хижина наполнена скрытыми секретами, пасхалками и юмористическими сценариями. Игроки могут наслаждаться праздничными мероприятиями, такими как потягивание глинтвейна, прослушивание колядок и отдых у огромного камина. Кроме того, есть таинственный элемент, связанный с чердаком, где игроки могут раскрыть более темные секреты.

Чтобы начать это приключение, убедитесь, что у вас установлены дополнения «Hearts of Stone» и «Blood and Wine». Затем отправляйтесь к маяку за пределами Новиграда в игре, поднимитесь наверх и совершите прыжок веры, чтобы войти в миниатюрный мир. Чтобы выйти, найдите портал, расположенный на чердаке.

Мод доступен для загрузки совершенно бесплатно с нашего сайта по ссылке выше.