Игрок The Witcher 3 достиг абсурдного количества проведенных часов в игре ©

Даже для такой наполненной контентом игры, как The Witcher 3, одному игроку удалось провести в ней абсурдное количество времени. У каждого геймера есть одна или даже несколько игр, в которые он, скорее всего, мог бы играть сотни часов, независимо от того, заложено это в игре или нет. Это может только усугубляться, когда вы погружаетесь в MMORPG, но некоторые игроки проводят много времени в своих любимых однопользовательских ролевых играх.



The Witcher 3 - это игра, полная контента, будь то главный квест, который может занять у игроков 50 часов, или множество побочных заданий, которые могут занять у игроков еще 50 часов, и это только в базовой игре, без учета расширений или любимого Гвинта. Помимо этого, в игре есть множество секретов, некоторые из которых были добавлены с помощью некст-ген патча. Мало того, это довольно приличная игра, которую можно переигрывать, с отдельными путями, которые можно выбрать, и несколькими концовками, которые можно получить.

Один из игроков, похоже, испытал все, что может предложить игра. Пользователь AccoBar8508132, разместивший пост на r/Witcher3, опубликовал скриншот времени, проведенного им в GOG-версии The Witcher 3. В то время как у многих других игроков время, скорее всего, исчисляется сотнями часов, этот игрок смог наиграть 4460 часов, что составляет примерно 185 дней игры, с шутливой подписью: "Думаю, пора сделать перерыв".

В комментариях многие были удивлены, поскольку им не удавалось одолеть второе или даже третье прохождение, а один пользователь сообщил, что его время игры, которое было примерно таким же, как у автора поста, заняло у него 36 прохождений. Из 4460 часов, набранных автором сообщения, 600 часов были посвящены Гвинту.