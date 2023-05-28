The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
9.5 22 158 оценок

Игрок The Witcher 3 достиг абсурдного количества проведенных часов в игре

©
Procy_on
Новости

Даже для такой наполненной контентом игры, как The Witcher 3, одному игроку удалось провести в ней абсурдное количество времени. У каждого геймера есть одна или даже несколько игр, в которые он, скорее всего, мог бы играть сотни часов, независимо от того, заложено это в игре или нет. Это может только усугубляться, когда вы погружаетесь в MMORPG, но некоторые игроки проводят много времени в своих любимых однопользовательских ролевых играх.

The Witcher 3 - это игра, полная контента, будь то главный квест, который может занять у игроков 50 часов, или множество побочных заданий, которые могут занять у игроков еще 50 часов, и это только в базовой игре, без учета расширений или любимого Гвинта. Помимо этого, в игре есть множество секретов, некоторые из которых были добавлены с помощью некст-ген патча. Мало того, это довольно приличная игра, которую можно переигрывать, с отдельными путями, которые можно выбрать, и несколькими концовками, которые можно получить.

Один из игроков, похоже, испытал все, что может предложить игра. Пользователь AccoBar8508132, разместивший пост на r/Witcher3, опубликовал скриншот времени, проведенного им в GOG-версии The Witcher 3. В то время как у многих других игроков время, скорее всего, исчисляется сотнями часов, этот игрок смог наиграть 4460 часов, что составляет примерно 185 дней игры, с шутливой подписью: "Думаю, пора сделать перерыв".

В комментариях многие были удивлены, поскольку им не удавалось одолеть второе или даже третье прохождение, а один пользователь сообщил, что его время игры, которое было примерно таким же, как у автора поста, заняло у него 36 прохождений. Из 4460 часов, набранных автором сообщения, 600 часов были посвящены Гвинту.

-14
14
Последние посты по игре The Witcher 3: Wild Hunt
Настоящее искусство
Настоящее искусство
Мудрые слова
Мудрые слова
Завис на миссии выяснить не находиться ли Цири на Скеллиге
Завис на миссии выяснить не находиться ли Цири на Скеллиге
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Lvinomord

Он просто всё это время лежал в бадье в Каэр Морхене в самом начале игры.)

17
h1fter

А давайте сделаем кучу тем с накручеными часами в играх,вот будет весело

11
Limgrave

ура

0
0ncnjqybr

Понимаю его.. Когда я прошел игру, мне не хотелось из нее уходить - настолько прикипел душой к персонажам и миру. Было дико не по себе стоять в одиноком замке и сознавать, что ты один и все исчезли.

9
Pop Egor90

Уже 32 года играю в оду RPG, всё нормально только донат задрал...

4
Ds_Raider

Игра называется "Жизнь"?

0
Oscilograf

и это он еще даже пролог не закончил?:)

1
Богдан Мастдаев

Вопрос в том, сможет ли он это пруфануть, ибо есть всем известная программа, которую ты запускаешь в фоне и у тебя прибавляются часы "игры" в стиме. Так можно и 10000 часов накрутить.

1
muxamor2011

Игруха конечно огонь. но по моему данному чуваку можно только посочувствовать. раз он проводит столько времени одиноко сидя за компом а не с друзьями и подругами.

1
BrokVud

Набил 800 часов в Arkham Knight просто летая по первому острову и мутузя бандитов, при этом сюжет продвинулся только до получения костюма))

0
Rey4rtRO

Ну а что? Вопросики на Скеллиге сами себя не закроют.

0
Леха Уэст

Не знаю, что там можно делать столько часов, игра только в начале завлекает, а потом к концу игры она надоедает своим однообразным геймплеем, ограниченностью свободы действий, мертвым открытым миром, своей кривизной и недоработкой некоторых квестов. Я пойму, если Данный человек при каждом прохождении устанавливал пару модов или смотрел другие варианты развития событий некоторых квестов, а так мне достаточно было одного прохождения, чтобы больше не возвращаться в нее.

-2
FireLion1993

Больной вот кто он

-4
tvorog8088

Тут один то раз пройти пока не хочется.

-7