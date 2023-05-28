Игрок The Witcher 3 достиг абсурдного количества проведенных часов в игре

Даже для такой наполненной контентом игры, как The Witcher 3, одному игроку удалось провести в ней абсурдное количество времени. У каждого геймера есть одна или даже несколько игр, в которые он, скорее всего, мог бы играть сотни часов, независимо от того, заложено это в игре или нет. Это может только усугубляться, когда вы погружаетесь в MMORPG, но некоторые игроки проводят много времени в своих любимых однопользовательских ролевых играх.
The Witcher 3 - это игра, полная контента, будь то главный квест, который может занять у игроков 50 часов, или множество побочных заданий, которые могут занять у игроков еще 50 часов, и это только в базовой игре, без учета расширений или любимого Гвинта. Помимо этого, в игре есть множество секретов, некоторые из которых были добавлены с помощью некст-ген патча. Мало того, это довольно приличная игра, которую можно переигрывать, с отдельными путями, которые можно выбрать, и несколькими концовками, которые можно получить.
Один из игроков, похоже, испытал все, что может предложить игра. Пользователь AccoBar8508132, разместивший пост на r/Witcher3, опубликовал скриншот времени, проведенного им в GOG-версии The Witcher 3. В то время как у многих других игроков время, скорее всего, исчисляется сотнями часов, этот игрок смог наиграть 4460 часов, что составляет примерно 185 дней игры, с шутливой подписью: "Думаю, пора сделать перерыв".
В комментариях многие были удивлены, поскольку им не удавалось одолеть второе или даже третье прохождение, а один пользователь сообщил, что его время игры, которое было примерно таким же, как у автора поста, заняло у него 36 прохождений. Из 4460 часов, набранных автором сообщения, 600 часов были посвящены Гвинту.
Он просто всё это время лежал в бадье в Каэр Морхене в самом начале игры.)
А давайте сделаем кучу тем с накручеными часами в играх,вот будет весело
ура
Понимаю его.. Когда я прошел игру, мне не хотелось из нее уходить - настолько прикипел душой к персонажам и миру. Было дико не по себе стоять в одиноком замке и сознавать, что ты один и все исчезли.
Уже 32 года играю в оду RPG, всё нормально только донат задрал...
Игра называется "Жизнь"?
и это он еще даже пролог не закончил?:)
Вопрос в том, сможет ли он это пруфануть, ибо есть всем известная программа, которую ты запускаешь в фоне и у тебя прибавляются часы "игры" в стиме. Так можно и 10000 часов накрутить.
Игруха конечно огонь. но по моему данному чуваку можно только посочувствовать. раз он проводит столько времени одиноко сидя за компом а не с друзьями и подругами.
Набил 800 часов в Arkham Knight просто летая по первому острову и мутузя бандитов, при этом сюжет продвинулся только до получения костюма))
Ну а что? Вопросики на Скеллиге сами себя не закроют.
Не знаю, что там можно делать столько часов, игра только в начале завлекает, а потом к концу игры она надоедает своим однообразным геймплеем, ограниченностью свободы действий, мертвым открытым миром, своей кривизной и недоработкой некоторых квестов. Я пойму, если Данный человек при каждом прохождении устанавливал пару модов или смотрел другие варианты развития событий некоторых квестов, а так мне достаточно было одного прохождения, чтобы больше не возвращаться в нее.
Больной вот кто он
Тут один то раз пройти пока не хочется.