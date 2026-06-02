Игроки массово ринулись перепроходить The Witcher 3 благодаря анонсу нового дополнения "Баллады прошлого"

Польской студии CD Projekt RED не понадобилось запускать масштабных распродаж или вносить сильные геймплейные обновления, чтобы в очередной раз доказать народную любовь аудитории к знаменитому приключению Геральта из Ривии. Спустя десять лет после первого релиза The Witcher 3 всего одного громкого анонса, чтобы тысячи ветеранов и новичков сорвались исследовать дороги Велена, Скеллиге и Новиграда.
Согласно статистике SteamDB, после анонса 28 мая третьего сюжетного расширения "Ведьмак 3 — Баллады прошлого", онлайн в старенькой игре в Steam взлетел как ракета, зафиксировав пиковое суточное количество одновременных пользователей на впечатляющей цифре — почти 29 тысяч игроков игроков. Последний раз подобная высокая статистика наблюдалась почти четыре года назад — еще в феврале 2022-го, когда на фоне крупнейшей Лунной распродажи ценник проекта обрушили практически даром.
Любопытно, что в нынешние майские выходные издательство CDPR не предоставляло фанатам крупных базовых скидок. Вполне вероятно, что часть пользователей второпях и под адреналином включили игру просто потому, что ожидали запустить дополнение уже сейчас или слишком спешили вернутся в этот мир. Подогретые рассказом об уникальном приключении-сюрпризе про финал "жизни ведьмака Геральта перед передачей мечей Цири, многие осознанно поставили на скачку 50 ГБ игры не считая дополнений и возможных модификаций, чтобы освежить в памяти события перед эпохальным аддоном.
К слову, торопиться пройти всё-превсё впопыхах совершенно не стоит. Для беспокойства по поводу обязательного и прокачивания "свежего" нового файла сохранения для DLC 2027 года нет особых предпосылок. Оглядываясь на механику старых расширений «Каменных Сердец» или «Кровь и Вино» — авторы практически наверняка и на этот раз любезно добавят на экране старта быстрый запуск дополнения.
Ага, тоже пытался, ещё до анонса на ностальгию пробило. Но на Скеллиге бросил. Перфекционизм не позволяет проходить только сюжет, без зачистки знаков вопроса, но этих знаков там... стар я уже для этого ))
"Ведьмак 3" - хорошее кино, но на один раз. Основной геймплей такой однообразный, что надоедает при первом прохождении. Отдельно можно отметить отличный "Гвинт", но тоже на одно прохождение.
Приятно после стольких лет снова вернуться в игру и вспомнить позабытые истории) Недавно прошел 2, сейчас прохожу 3,а потом можно вернуться к 2 и выбрать уже другой путь.Никаких быстрых перемещений, передвижения по карте только медленным шагом или на Плотве, все знаки вопроса и снова исследовать каждый камень и пещеру;) Долгаая,но приятная дорога;)
Интересно, а зачем, если нужно подождать дополнения