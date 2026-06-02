Игроки массово ринулись перепроходить The Witcher 3 благодаря анонсу нового дополнения "Баллады прошлого"

Польской студии CD Projekt RED не понадобилось запускать масштабных распродаж или вносить сильные геймплейные обновления, чтобы в очередной раз доказать народную любовь аудитории к знаменитому приключению Геральта из Ривии. Спустя десять лет после первого релиза The Witcher 3 всего одного громкого анонса, чтобы тысячи ветеранов и новичков сорвались исследовать дороги Велена, Скеллиге и Новиграда.

Согласно статистике SteamDB, после анонса 28 мая третьего сюжетного расширения "Ведьмак 3 — Баллады прошлого", онлайн в старенькой игре в Steam взлетел как ракета, зафиксировав пиковое суточное количество одновременных пользователей на впечатляющей цифре — почти 29 тысяч игроков игроков. Последний раз подобная высокая статистика наблюдалась почти четыре года назад — еще в феврале 2022-го, когда на фоне крупнейшей Лунной распродажи ценник проекта обрушили практически даром.

Любопытно, что в нынешние майские выходные издательство CDPR не предоставляло фанатам крупных базовых скидок. Вполне вероятно, что часть пользователей второпях и под адреналином включили игру просто потому, что ожидали запустить дополнение уже сейчас или слишком спешили вернутся в этот мир. Подогретые рассказом об уникальном приключении-сюрпризе про финал "жизни ведьмака Геральта перед передачей мечей Цири, многие осознанно поставили на скачку 50 ГБ игры не считая дополнений и возможных модификаций, чтобы освежить в памяти события перед эпохальным аддоном.

К слову, торопиться пройти всё-превсё впопыхах совершенно не стоит. Для беспокойства по поводу обязательного и прокачивания "свежего" нового файла сохранения для DLC 2027 года нет особых предпосылок. Оглядываясь на механику старых расширений «Каменных Сердец» или «Кровь и Вино» — авторы практически наверняка и на этот раз любезно добавят на экране старта быстрый запуск дополнения.