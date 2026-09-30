Игроки на консолях впервые получили моды для "Ведьмака 3" - среди них восстановленная сцена с Йеннифэр

Владельцы PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2 наконец получили возможность устанавливать модификации в The Witcher 3: Wild Hunt. CD Projekt RED добавила поддержку модов через сервис mod.io, а уже в день запуска ремастера для консолей стало доступно более 100 работ.

Среди них есть как небольшие исправления и изменения игрового процесса, так и модификации, возвращающие вырезанный контент. Например, The Last Wish Final Scene Restoration восстанавливает диалог в финальной сцене задания «Последнее желание» с Йеннифэр. В оригинальной версии после разговора Геральта и Йеннифэр камера продолжает сцену, однако часть реплик была вырезана.

Для консольных игроков также доступны моды, меняющие внешний вид Геральта и других персонажей. В частности, WIEDZMIN: THE LAST WISH COVER добавляет комплект брони, вдохновлённый одноимённой книгой Анджея Сапковского, чтобы сделать внешний вид Геральта ближе к книжному описанию. Другой мод из той же серии — WIEDZMIN: THE HEXER — основан на образе ведьмака из польского сериала 2001 года.

Всего на момент 30 сентября для PS5 доступно 44 мода, для Xbox Series X|S — 17, а для Nintendo Switch 2 — 88. Таким образом, общее количество консольных модификаций превышает сотню, хотя набор контента зависит от конкретной платформы.

Каталог включает самые разные изменения. Игроки могут установить альтернативные костюмы и причёски, переработать боевую систему, изменить интерфейс, добавить новые возможности для трансмогрификации экипировки, исправить ошибки или вернуть отдельные элементы, которые не вошли в финальную версию игры.

Установка выполняется непосредственно через меню The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered. Для доступа к каталогу необходимо войти в учётную запись CD Projekt RED, после чего игрок сможет просматривать модификации, доступные для его платформы.

Поддержка mod.io особенно важна тем, что раньше подобные возможности на консолях были значительно ограничены. Теперь моддеры получили возможность возвращать в «Ведьмак 3» вырезанные диалоги и другой контент, а также экспериментировать с внешним видом и механиками игры уже не только на PC.