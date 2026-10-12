Игроки The Witcher 3 на PS5 и Xbox Series X|S просят вернуть версию Next-Gen 4.04

Часть игроков The Witcher 3: Wild Hunt недовольна обновлённой версией игры и хочет получить возможность вернуться к Next-Gen 4.04. После выхода патча 5.01 владельцы PS5 и Xbox Series X|S не могут откатиться к предыдущей версии, тогда как пользователям ПК доступен выбор между разными сборками.

Один из игроков Reddit поблагодарил CD Projekt RED за бесплатное обновление и многолетнюю поддержку игры, но признался, что изменения лишили его привычного игрового опыта. По его словам, обновлённая версия ощущается настолько иначе, словно у него забрали любимую игру. Особенно сильно отличаются меню, дерево навыков и некоторые детали растительности, хотя пользователь не смог точно объяснить, что именно изменилось.

Автор обсуждения считает, что ремастер стоило выпустить как отдельную версию, оставив игрокам возможность выбирать между ней и прежним изданием. Даже после исправления технических проблем некоторые изменения, по его мнению, всё равно будут восприниматься иначе.

На ПК в Steam игроки могут переключаться между версиями игры, тогда как консольная аудитория такой возможности лишена. Это и стало одной из главных претензий к обновлению.

Есть вопросы и к визуальной составляющей. При сравнении оригинальной версии для PS4, Next-Gen 4.04 на PS5 и обновлённого издания на PS5 Pro некоторые игроки не видят существенных улучшений, а отдельные сцены, напротив, кажутся менее естественными. Особенно много претензий вызывает Туссент из дополнения «Кровь и вино», где цвета, по мнению недовольных пользователей, стали чрезмерно насыщенными.