Игроки уже могли раскрыть место действия DLC "Баллады прошлого" для "Ведьмака 3"

Хотя CD Projekt RED пока почти не раскрывает подробностей дополнения «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3», поклонники серии уже пытаются выяснить, куда на этот раз отправится Геральт. И, похоже, некоторые подсказки разработчики могли оставить прямо в первых промо-материалах.

Внимание фанатов привлек арт дополнения, на котором Белый Волк держит необычный меч. По мнению автора YouTube-канала Neon Knight, это может быть Меллтит — клинок эльфийского происхождения, который ранее встречался в мире игры. На такую версию указывает характерная гарда оружия, напоминающая цветок.

Если теория верна, то действие DLC может развернуться в Цидарисе — одном из королевств Северных королевств, построенном на руинах древнего эльфийского города. Именно связь с эльфийским наследием и заставила поклонников обратить внимание на эту локацию.

Дополнительным аргументом стала опубликованная CD Projekt RED в апреле иллюстрация, посвящённая празднику Беллетейн. На изображении также заметили тот же самый меч. Примечательно, что сам Беллетейн тесно связан с эльфийскими традициями во вселенной «Ведьмака».

Пока все эти выводы остаются лишь догадками сообщества, однако многие игроки считают, что разработчики не случайно сделали акцент именно на этом оружии в рекламных материалах.