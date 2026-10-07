Игроков The Witcher 3 Remastered преследует "злой дух" Assassin's Creed Unity - в RPG у персонажей исчезают лица

Спустя уже неделю после выхода обновленной версии The Witcher 3: Wild Hunt Remastered игроки начали сталкиваться с новым забавным багом. Ошибка текстур мгновенно напомнила сообществу об одном из самых известных визуальных сбоев в истории видеоигр — той самой релизной версии Assassin's Creed Unity 2014 года.

По сообщениям пользователей на Reddit, во время диалогов с некоторыми неигровыми персонажами игра перестает корректно отображать текстуры лиц и тел. В результате модели собеседников Геральта превращаются в пугающее зрелище. Во время прохождения перед игроками зависают летающие в воздухе глазные яблоки, зубы и пряди волос, полностью лишенные кожи и черепной коробки. С подобной аномалией игроки сталкиваются в самых разных локациях — от новиградских таверн до уличных торговцев в Велене:

Это уже не первый персонаж с такой проблемой, которого я нахожу. К счастью, нормальное тело трактирщика восстановилось само, как только я вышел из заведения на другую миссию и вернулся обратно.

— пишет один из игроков.

Судя по комментариям, баг проявляется на совершенно разных этапах прохождения — некоторые пользователи столкнулись с парящими челюстями лишь спустя 15 часов нормальной работы игры. Тем не менее фанаты пока с юмором отнеслись к этой визуальной ошибке. гроки шутят, что проект обзавелся очередным неожиданным «монстром», а сам сбой встал в один ряд с другими безобидными курьезами вроде сохраненных в ремастере низкополигональных голубей.