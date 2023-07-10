Именитая французская винодельня будет делать вино по игре "Ведьмак 3" ©

Опробовать терпкий и сладкий вкус приключений Геральт из Ривии можно будет в виде красного вина. Французская винодельня Château Marrin, хорошо известная ценителям алкогольных напитков, собирается заняться производством вина по мотивам культовой The Witcher 3: Wild Hunt.

Официально вино по игре "Ведьмак 3" выйдет ограниченной серии под брендом The Witcher Grand Cru. Как сообщается, оно было изготовлено исключительно из сорта винограда Мерло, которая имеет отличным потенциал правильного старения вина. Урожая винограда был собран вручную еще в 2018 году, а затем два года дозревал на винодельне в Шато Маррен. Само вино прошло выдержку в три года в погребе поместья Гран Крю, что наделило его тонкими древесными нотками послевкусия.

Этот изысканный напиток сможет позволить каждых поклонник "Ведьмака". Несмотря на ограниченную партию, его ценник остается доступным. Официальный производитель оценил The Witcher Grand Cru в 72 евро, куда уже входит стоимость доставки в определённые регионы. Всего собираются реализовать 6300 бутылок, каждая из которых будет пронумерована и может стать отличным пополнениям для коллекционеров.