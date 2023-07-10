Именитая французская винодельня будет делать вино по игре "Ведьмак 3"

Опробовать терпкий и сладкий вкус приключений Геральт из Ривии можно будет в виде красного вина. Французская винодельня Château Marrin, хорошо известная ценителям алкогольных напитков, собирается заняться производством вина по мотивам культовой The Witcher 3: Wild Hunt.
Официально вино по игре "Ведьмак 3" выйдет ограниченной серии под брендом The Witcher Grand Cru. Как сообщается, оно было изготовлено исключительно из сорта винограда Мерло, которая имеет отличным потенциал правильного старения вина. Урожая винограда был собран вручную еще в 2018 году, а затем два года дозревал на винодельне в Шато Маррен. Само вино прошло выдержку в три года в погребе поместья Гран Крю, что наделило его тонкими древесными нотками послевкусия.
Этот изысканный напиток сможет позволить каждых поклонник "Ведьмака". Несмотря на ограниченную партию, его ценник остается доступным. Официальный производитель оценил The Witcher Grand Cru в 72 евро, куда уже входит стоимость доставки в определённые регионы. Всего собираются реализовать 6300 бутылок, каждая из которых будет пронумерована и может стать отличным пополнениям для коллекционеров.
Вот что нужно класть в коллекционные издания игр.
сразу вспоминается статья
Эрик Бошман, признанный лучшим сомелье в Бельгии еще в 1988 году, решил протестировать систему отбора вин на конкурс. К своей затее он подключил редакцию журнала On n’est pas des pigeons, выбрал в ближайшем супермаркете самое дешевое вино и зарегистрировал его на престижный конкурс.
Чтобы запутать жюри, напиток замаскировали под вино премиум-класса. Ему придумали громкое название Chateau Colombier и добавили привлекательную этикетку. Вишенкой на торте стала история, которой сопроводили конкурсанта: якобы вино сделано из сортов винограда, произрастающих в Валлонии.
Вступительный взнос для участия обошелся сомелье в €50, то есть в 20 раз дороже бутылки вина.
Вот то-то. Стоит дорого, пить нечего. Вот бутылка водки другое дело - и стоит недорого, и эффект есть.
Во Франции реально дополнение: "Кровь и Вино"
Ведьмачий боярышник 🤣
Надо было назвать "Мясник из Блавикена"
Ну да, после выхода ДЛС "Кровь и вино" это как-то само собой напрашивается.
адепты ведьмака даже в момент, когда страна в полном хаосе пытаются напомнить о себе и заработать на воздухе. клиника... совсем народ поехал со своим фанатизмом по своему белобрысому
Ну так что? Можно покончить с собой, как вариант, или абстрагироваться от реальности.
Я почти полтора года живу в хаосе, тут только разве что повеситься осталось, либо беспощадно спиваться. Ну или выехать за границу, что сейчас невозможно. И перспектив никаких. А многим ещё хуже.
Прошлая зима - вообще угар. За окном пекло, сидел дома и играл на ПК. И ничего, нормально.
Человек ко всему привыкает и адаптируется.