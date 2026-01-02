ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 34 892 оценки

Инсайдер подтвердил Eurogamer, что The Witcher 3 в этом году действительно получит DLC

monk70 monk70

Действительно ли в 2026 году выйдет новое дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt? Первоначально слух исходил от Бориса Неспелака, надёжного источника информации о польской игровой индустрии — своего рода инсайдера. Несколько лет назад он снял документальный фильм о разработке польских инди-игр под названием «Мы в порядке», который показывает, что у него есть связи в индустрии.

Летом прошлого года он заявил, что Fool's Theory, студия, которая переделывает The Witcher 1 для CD Projekt Red, разрабатывает новое дополнение к The Witcher 3.

Недавно редактор Eurogamer обменялся электронными письмами с Неспелаком, который сообщил, что его информация была подтверждена несколькими независимыми источниками. Он не предоставил никакой дополнительной информации, кроме той, что была в его первоначальном подкасте, но указал на потенциально подтверждающий факт из стенограммы телефонной конференции по финансовым результатам, приложенной к недавнему финансовому отчёту CD Projekt Red. Он сказал, что был удивлён тем, что люди упускают эту информацию.

В ходе телефонной конференции с инвесторами финансовый директор CD Projekt Пётр Нилюбович заявил:

Учитывая наш текущий прогресс, существует вероятность того, что в следующем году может быть выпущен новый контент, о котором говорилось в последних конференциях и отчётах, что повлияет на наши результаты и повысит вероятность выполнения условия по прибыли для первого этапа программы стимулирования.

Это расплывчатое заявление, но в нём упоминается новый контент, который может быть выпущен в следующем году. Может ли это быть правдой? Нам остаётся только ждать официальной информации от CD Projekt Red.

pyw

Без русской озвучки совсем не то будет..

15
ОгурчикЮрец

Как в КиберПанке надо ждать, там отличную уже сделали для ДЛС.

Хотя, мне эта игра не заходит. Не смог себя пересилить, и все-таки пройти ее.

Хотя игра хорошая.

9
SoRaS3

Там ещё far, dlss, xess нужно обновить до "свежей" версии.

И чутка точечные баги с освещением поправить.

2
Farsh78rus SoRaS3

dlss swaper любые библиотеки обновляет

Janekste

Это новый контент скорее всего будет какой-нибудь фигнёй уровня "новый наряд для Трисс добавлен в настройки игры"... Я очень сомневаюсь, что сделают полноценное DLC с существенным контентом.

11
The Path to Yourself

Доказательство твоих слов будет ?

4
ratte88

Ты забыл точку. Мистер точка.

9
Babadzaki-San ratte88

И ведь точно.Точка).

1
VIGITAL ART

Хорошо отношусь к ведьмаку 3.Но игра уже довольно сильно устарела по всем аспектам. Вряд ли буду играть.

9
Real Slim Shady

Надеюсь в DLC будет Лео Бонарт который вырежет вселенную Ведьмака ))

8
Боярынъ

Ты че куришь, дурик?

4
Real Slim Shady Боярынъ

ну а че, смысла нету Геральта оставлять в живых, на месте разработчиков я бы убил Геральта в DLC, и тем самым оправдать его отсутствие в Ведьмаке 4.

5
cheezypizey Real Slim Shady

А тот факт, что он должен появиться в новом ведьмаке тебя вообще не смущает?

1
Лцлц Дцдц

Это мы ждем, вообще нет не было смысла делать новую часть. Могли выпускать большие платные сюжетные дополнения в ведьмаке три и было бы топ

7
AndralStormborn

Да сколько можно, оставьте старую игру в покое и сосредоточьтесь на новых проектах.

7
Mavring1313

что им мешает делать новый контент? штат разработки большой. Дополнение отдали пилить скорее всего на аутсорс, а 5-10 разработчиков контролят, что и как. Ремейк 1-ого ведьмака тоже на аутсорсе херачат

2
ratte88

Денег не хватает. Учитывая, что сейчас они делают две игры сразу, то бюджет видимо не резиновый + с помощью ДЛС сделают рекламу для 4 ведьмака.

The Path to Yourself

Какакие нпример, Киберпанк тоже устарел

3
maximus388

Сомнительно, тем более речь была о масштабном платном ДЛС. Тратить ресурсы, время и отвлекать своих разработчиков от новых проектов, чтобы создавать дополнение для игры 10-летней давности -- это что-то из области фантастики. Я скорее поверю, что выйдет некое небольшое бесплатное ДЛС/квест в качестве мостика или завлекалочки к 4-й части.

6
Igor Konuh

ода круто это я жду

2
oleg21412

ЧТО!?!😃😃😃

1
Комментарий удален
Комментарий удален
DmitriyKats theatre off tragedy

Кузнецов не работает с неофициальными озвучками.

1
theatre off tragedy DmitriyKats

ну значит его голос ктониубдь использует для нейродубляжа, а он с этого ни копейки не получит

как было с кибербагом длц

всё ещё надеятся что санкции снимут и все к нам вернутся официально ага конечно

лучше бы брались за любую работу, чтоб хоть чтото заработать

так в итоге и дождутся что уже и актёры в принципе будут не нужны и все студии будут официально сами через нейрухи дублировать голосами реальных актёров на любом языке

