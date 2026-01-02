Инсайдер подтвердил Eurogamer, что The Witcher 3 в этом году действительно получит DLC

Действительно ли в 2026 году выйдет новое дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt? Первоначально слух исходил от Бориса Неспелака, надёжного источника информации о польской игровой индустрии — своего рода инсайдера. Несколько лет назад он снял документальный фильм о разработке польских инди-игр под названием «Мы в порядке», который показывает, что у него есть связи в индустрии.
Летом прошлого года он заявил, что Fool's Theory, студия, которая переделывает The Witcher 1 для CD Projekt Red, разрабатывает новое дополнение к The Witcher 3.
Недавно редактор Eurogamer обменялся электронными письмами с Неспелаком, который сообщил, что его информация была подтверждена несколькими независимыми источниками. Он не предоставил никакой дополнительной информации, кроме той, что была в его первоначальном подкасте, но указал на потенциально подтверждающий факт из стенограммы телефонной конференции по финансовым результатам, приложенной к недавнему финансовому отчёту CD Projekt Red. Он сказал, что был удивлён тем, что люди упускают эту информацию.
В ходе телефонной конференции с инвесторами финансовый директор CD Projekt Пётр Нилюбович заявил:
Учитывая наш текущий прогресс, существует вероятность того, что в следующем году может быть выпущен новый контент, о котором говорилось в последних конференциях и отчётах, что повлияет на наши результаты и повысит вероятность выполнения условия по прибыли для первого этапа программы стимулирования.
Это расплывчатое заявление, но в нём упоминается новый контент, который может быть выпущен в следующем году. Может ли это быть правдой? Нам остаётся только ждать официальной информации от CD Projekt Red.
