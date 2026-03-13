Исполнитель роли Птачека из Kingdom Come: Deliverance посетил CDPR и обсудил создание The Witcher 3 и Cyberpunk 2077

Люк Дейл, актер озвучки, подаривший свой образ и голос Яну Птачеку из средневековой RPG Kingdom Come: Deliverance, навестил варшавскую студию CD Projekt Red. В ходе визита ему удалось пообщаться с разработчиками и расспросить их о том, как создавались ключевые сцены в двух главных хитах польской компании.

Мацей Петрас, режиссер анимации студии, объяснил гостю, что работа над Ведьмаком 3: Дикая Охота и Cyberpunk 2077 кардинально отличалась с точки зрения режиссуры. По словам Петраса, создание сцен для "Ведьмака" напоминало работу в театре: у режиссеров была "сцена" и возможность управлять взглядом зрителя с помощью камеры.

Однако при работе над Cyberpunk 2077 команда столкнулась с серьезным вызовом. Режиссировать сцены от первого лица оказалось намного сложнее. В отличие от игр с видом от третьего лица, в Cyberpunk нельзя просто "вырезать" ненужное или переключить камеру на важный объект, не разрывая при этом погружения.

Петрас признался, что коллеги из других студий называли их безумцами, когда узнавали, что CD Projekt Red решила сделать всю игру от первого лица. Этот кинематографический прием редко используется в играх с плотным сюжетом, так как не дает готовых шаблонов для постановки сцен, зато кратно усиливает эффект присутствия.

В своем видео Люк Дейл также поделился закулисными деталями: например, что при записи motion capture в CD Projekt Red до сих пор используют простые деревянные муляжи вместо сложного реквизита. Кроме того, актер подтвердил забавный факт: при приеме на работу в компании отдают предпочтение кандидатам, которые увлекаются видеоиграми - видимо, даже для офисных позиций знание продукта считается обязательным.