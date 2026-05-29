История создания "Кровь и вино" от CDPR: Региса могло не быть, а само дополнение могло стать отдельной игрой

CD Projekt RED провела трансляцию, посвящённую 10-летнему юбилею дополнения "Кровь и вино" для The Witcher 3: Wild Hunt. Разработчики поделились малоизвестными фактами о том, как создавался Туссент, почему проект получился таким масштабным и какие идеи едва не остались за кадром.

По их словам, концепция дополнения изначально строилась вокруг вампиров. Идея перенести действие в княжество Туссент появилась позже, что позволило команде резко сменить визуальный тон и атмосферу. Яркие поля, виноградники, солнечные замки должны были контрастировать с мрачным Веленом и суровым Скеллиге.

При этом была вероятность, что Регис не появится в дополнении: сценаристам было непросто придумать логичное объяснение его появления после событий книг Сапковского, но за введение Региса в сюжет дополнения активно боролась сценаристка Оля Мотыка.

Локации, которые стали визитной карточкой дополнения, появились практически случайно. Некоторые винодельни в игре появились без ведома руководства, а катакомбы Боклера дизайнер доделывал в свободное время, несмотря на указание руководства отказаться от них из-за дедлайнов.

Разработчики так же опровергли предположения фанатов, что контент аддона был вырезан из основной игры - всё создавалось с нуля. При этом объём контента в "Кровь и вино" был настолько велик, что студия даже рассматривала возможность выпуска аддона в виде полноценной отдельной игрой, но в итоге остановились на формате дополнения, так как вариант с отдельным релизом казался им некорректным.