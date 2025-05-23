Итальянский мастер воссоздал настоящий доспех Геральта в честь 10-летия The Witcher 3

По случаю 10-летнего юбилея The Witcher 3: Wild Hunt CD Projekt RED выпустила новое видео, в котором воссозданы культовые доспехи игры — доспехи Каэр Морхен.
Закулисное видео демонстрирует потрясающее воссоздание итальянским дизайнером костюмов и мастером по коже Андреа Гаттой снаряжения Геральта, от стеганой рубашки, надетой под нее, до кожаных доспехов, кольчуги, железного и серебряного меча и арбалета.
Убийство монстров — нелегкая задача, даже для самых стойких ведьмаков. Их снаряжение, особенно их доспехи, могут означать разницу между жизнью и смертью. Вот почему мы объединились с итальянским мастером A.G. Leatherdesign, чтобы воплотить в жизнь культовые доспехи Геральта из Каэр Морхена в исключительном качестве и детализации.
Интересно тут мечи то надеюсь из нормальной стали а не то фуфло про которое некоторое время назад тут новость была.
Мечи на 3Д принтере напечатаны
Это же просто внешность, при чем тут характеристики стали??? Сделано круто, похоже. Человек заморочился, а может заказ такой был.
тогда накой хрен кожа явно не исскуственная.))
Почему самый красивый доспех в игре, самый ушлёпский по характеристикам? Я всю дорогу надеялся, что можно будет найти чертежи и улучшить его, но нет блин.
В новой игре + по моему статы поднимаются у нее. Плюс есть доспехи школы змеи, визуально идентичные, просто темнее