Из "Ведьмака 3" вырезали квестовую линию, в которой Геральт должен был присоединиться к Дикой Охоте

CD Projekt RED поделилась интересными деталями разработки «Ведьмака 3». Как рассказали разработчики, изначально игра получалась слишком пустой — несмотря на качественную боевку и диалоги, открытый мир ощущался безжизненным. Тогда в команду поступила установка: наполнить карту активностями, в результате чего появились те самые «вопросики» на карте. Но успех обернулся другой проблемой — игра стала чересчур масштабной.
Чтобы удержать баланс, часть контента пришлось вырезать. В том числе — целую квестовую линию, где Геральт должен был присоединиться к Дикой Охоте. Как пояснил дизайнер квестов, ведьмак становился частью потусторонней армии в роли шпиона. Этот сюжетный ход обещал стать необычным поворотом, но был признан избыточным.
Так «Ведьмак 3» лишился одной из самых амбициозных идей — жертва, принесённая ради целостности и масштаба, ставшего эталоном для RPG.
лол
Что лол? В Ведьмаке 3 отличная боёвка и анимации с мечом.
Самая обычная и непримечательная боевка ты хотел сказать
Загляни в 2015, да и сейчас оглянись.Ты понятия не имеешь о чем пишешь.И таких тут море.
Сам то понял что написал, дофига понимающий ты наш?
А в каких игрых необычная и примечательная боевика? В соус лайк парашах?
Квест где Геральт присоединиться к Дикой Охоте - не не не.
Скелиге напичканная вопросиками, дайте две
А типа кроме скелиге не где вопросиков мы не замечаем ? что за выборочная память ь?
Да помоему на скелиге этих вопросов больше чем на материке раза в 2
Сразу видно полностью ведьмака не проходил))
нигде, никто, никогда...
Чепушилы до сих пор визжат, что Ведьмак 3-провал, и им "нинравица"?
Ага, а разрабы 4 ведьмака, которые "уважают" решения предыдущей части, явно не учли концовку со смертью Цири и неизвестную судьбу Геральта. Прям эпидемия какая-то обещаний, вырезаний, завываний.
Запускаешь так игру, и сразу Game Over. Т.к. её ГГ ещё в прошлой части погиб ))
Самое быстрое прохождение игры получится ))
Да эти пидoрги и Йорвета вырезали, зато сделали убогую театральную постановку и про Зоську Свистушку не забыли
Т.е. хоть какую то вариативность, которой в игре и так критически мало променяли на однотипные вопросики? Это и есть эталон рпг?
кстати о вариативности на которую все.надрачивают
О чем видео, понять не могу? Взять один из посредственных сайд-квестов и... что? Даже подросткам должно быть очевидно, что добавлять к каждому незначительному заданию кучу веток развития в крупной RPG с открытым миром это непосильная задача для кого бы то ни было, написал бы своими словами что не так, вместо прикрепления видео с непонятной нарезкой безызвестного (стримера?) с просторов ютуба
у этого квеста есть продолжение
Мусороприемник, который ведьмаку ставит 5, а мартышке 2024 - 10 в принципе не способен отличить хорошую игру от плохой и свои высеры в публичном пространстве оставлять не должен - максимум смотреть, что пишут другие.
другое дело смотреть условного соника который выстраил всю карьеру на ютубе чтобы обсирать юбисофт - так эт другое. Просто одному повезло хайпануть а другому.нет. Я напомню хейтить ассасин начали фанаты ведьмака которые увидели что ориджин копирует геймдизайнерские решения. Ток их не смутило что почему их священой корове за то же самое не прилетает по шапке а юбисофту за все грехи.да
Жалко!
Дада, ипать. Дикая Охота охотится на Цири, Дикая Охота убивает Висемира и чуть не уничтожает весь и всех в Каэр Морхен. Геральт после этого: "Можно с вами пацаны?"))
А то, что это можно было спокойно запихнуть сюжетно ДО убийства Весемира, и до стадии сюжета, когда Геральт узнаёт что именно Дикая Охота носится за Цири, фантазии понять у тебя не хватает? )
Вообще-то, Геральт путешествовал с Дикой Охотой между книгами и играми.
Хорошо что убрали бред полный. С таким же успехом геральт мог бы вступить армию Редании или Нильфгарда. К черту нейтралитет и логику.
А вот по больше хороших дополнительных квестов можно было бы добавить, как и охот на монстров( мне они понравились)
Удержать баланс, а для чего? убрать вопросики и продолжить линию!
в игру не играл. что за вопросики о которых все пишут? типа невыполненые задания на карте?
Вопросики это очень увлекательные активности. Например сокровища, еще есть скрытые сокровища, а также сокровища под охраной, наверное сокровища в наследство от бабущки есть не знаю)
Еще есть места силы
Лучше бы оставили, чем бегать по вопросам и мочить тупых ботов.
Те, кому не нравится идея Геральта, как союзника Дикой Охоты, просто не шарят за лор))
Эх, лучше бы оставили как худшую концовку.