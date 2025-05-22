Из "Ведьмака 3" вырезали квестовую линию, в которой Геральт должен был присоединиться к Дикой Охоте

CD Projekt RED поделилась интересными деталями разработки «Ведьмака 3». Как рассказали разработчики, изначально игра получалась слишком пустой — несмотря на качественную боевку и диалоги, открытый мир ощущался безжизненным. Тогда в команду поступила установка: наполнить карту активностями, в результате чего появились те самые «вопросики» на карте. Но успех обернулся другой проблемой — игра стала чересчур масштабной.

Чтобы удержать баланс, часть контента пришлось вырезать. В том числе — целую квестовую линию, где Геральт должен был присоединиться к Дикой Охоте. Как пояснил дизайнер квестов, ведьмак становился частью потусторонней армии в роли шпиона. Этот сюжетный ход обещал стать необычным поворотом, но был признан избыточным.

Так «Ведьмак 3» лишился одной из самых амбициозных идей — жертва, принесённая ради целостности и масштаба, ставшего эталоном для RPG.