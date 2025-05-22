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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 32 644 оценки

Из "Ведьмака 3" вырезали квестовую линию, в которой Геральт должен был присоединиться к Дикой Охоте

butcher69 butcher69

CD Projekt RED поделилась интересными деталями разработки «Ведьмака 3». Как рассказали разработчики, изначально игра получалась слишком пустой — несмотря на качественную боевку и диалоги, открытый мир ощущался безжизненным. Тогда в команду поступила установка: наполнить карту активностями, в результате чего появились те самые «вопросики» на карте. Но успех обернулся другой проблемой — игра стала чересчур масштабной.

Чтобы удержать баланс, часть контента пришлось вырезать. В том числе — целую квестовую линию, где Геральт должен был присоединиться к Дикой Охоте. Как пояснил дизайнер квестов, ведьмак становился частью потусторонней армии в роли шпиона. Этот сюжетный ход обещал стать необычным поворотом, но был признан избыточным.

Так «Ведьмак 3» лишился одной из самых амбициозных идей — жертва, принесённая ради целостности и масштаба, ставшего эталоном для RPG.

21
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
Satana Mogila
качественную боевку

лол

20
BENDJI

Что лол? В Ведьмаке 3 отличная боёвка и анимации с мечом.

17
lDjazZy BENDJI

Самая обычная и непримечательная боевка ты хотел сказать

16
Славик Славиков lDjazZy

Загляни в 2015, да и сейчас оглянись.Ты понятия не имеешь о чем пишешь.И таких тут море.

6
lDjazZy Славик Славиков

Сам то понял что написал, дофига понимающий ты наш?

5
LHK lDjazZy

А в каких игрых необычная и примечательная боевика? В соус лайк парашах?

2
Konder_B

Квест где Геральт присоединиться к Дикой Охоте - не не не.

Скелиге напичканная вопросиками, дайте две

9
Extor Menoger

А типа кроме скелиге не где вопросиков мы не замечаем ? что за выборочная память ь?

4
-zotik- Extor Menoger

Да помоему на скелиге этих вопросов больше чем на материке раза в 2

3
Sinemor22 Extor Menoger

Сразу видно полностью ведьмака не проходил))

3
Главный инженегр Extor Menoger

нигде, никто, никогда...

Шаман Шаманыч

Чепушилы до сих пор визжат, что Ведьмак 3-провал, и им "нинравица"?

7
Tatyana M

Ага, а разрабы 4 ведьмака, которые "уважают" решения предыдущей части, явно не учли концовку со смертью Цири и неизвестную судьбу Геральта. Прям эпидемия какая-то обещаний, вырезаний, завываний.

6
Az_Az

Запускаешь так игру, и сразу Game Over. Т.к. её ГГ ещё в прошлой части погиб ))

Самое быстрое прохождение игры получится ))

HellowRainbow

Да эти пидoрги и Йорвета вырезали, зато сделали убогую театральную постановку и про Зоську Свистушку не забыли

6
lDjazZy

Т.е. хоть какую то вариативность, которой в игре и так критически мало променяли на однотипные вопросики? Это и есть эталон рпг?

5
Extor Menoger

кстати о вариативности на которую все.надрачивают

4
TheEnder22 Extor Menoger

О чем видео, понять не могу? Взять один из посредственных сайд-квестов и... что? Даже подросткам должно быть очевидно, что добавлять к каждому незначительному заданию кучу веток развития в крупной RPG с открытым миром это непосильная задача для кого бы то ни было, написал бы своими словами что не так, вместо прикрепления видео с непонятной нарезкой безызвестного (стримера?) с просторов ютуба

2
Finni24 Extor Menoger

у этого квеста есть продолжение

Dima Kravcov Extor Menoger

Мусороприемник, который ведьмаку ставит 5, а мартышке 2024 - 10 в принципе не способен отличить хорошую игру от плохой и свои высеры в публичном пространстве оставлять не должен - максимум смотреть, что пишут другие.

1
Extor Menoger Dima Kravcov

другое дело смотреть условного соника который выстраил всю карьеру на ютубе чтобы обсирать юбисофт - так эт другое. Просто одному повезло хайпануть а другому.нет. Я напомню хейтить ассасин начали фанаты ведьмака которые увидели что ориджин копирует геймдизайнерские решения. Ток их не смутило что почему их священой корове за то же самое не прилетает по шапке а юбисофту за все грехи.да

Nell_0071

Жалко!

3
Карнаж Абрамович

Дада, ипать. Дикая Охота охотится на Цири, Дикая Охота убивает Висемира и чуть не уничтожает весь и всех в Каэр Морхен. Геральт после этого: "Можно с вами пацаны?"))

3
ArmyMan

А то, что это можно было спокойно запихнуть сюжетно ДО убийства Весемира, и до стадии сюжета, когда Геральт узнаёт что именно Дикая Охота носится за Цири, фантазии понять у тебя не хватает? )

3
Slayer_v

Вообще-то, Геральт путешествовал с Дикой Охотой между книгами и играми.

3
Анжелика04

Хорошо что убрали бред полный. С таким же успехом геральт мог бы вступить армию Редании или Нильфгарда. К черту нейтралитет и логику.

А вот по больше хороших дополнительных квестов можно было бы добавить, как и охот на монстров( мне они понравились)

3
PitifulMikael

Удержать баланс, а для чего? убрать вопросики и продолжить линию!

2
Игорь Болонев

в игру не играл. что за вопросики о которых все пишут? типа невыполненые задания на карте?

lDjazZy Игорь Болонев

Вопросики это очень увлекательные активности. Например сокровища, еще есть скрытые сокровища, а также сокровища под охраной, наверное сокровища в наследство от бабущки есть не знаю)

Carissa7517 lDjazZy

Еще есть места силы

Oliver Beerhoff
А еще хотели добавить линию, в которой ведьмак стал бы императором и победил бы белый хлад.....
enigmahas

Лучше бы оставили, чем бегать по вопросам и мочить тупых ботов.

Jarvis666

Те, кому не нравится идея Геральта, как союзника Дикой Охоты, просто не шарят за лор))

sapphire_n

Эх, лучше бы оставили как худшую концовку.