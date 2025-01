К 10-летию The Witcher 3 "голос Геральта" объясняет, почему игра до сих пор остаётся популярной

Хотя игры по "Ведьмаку" всегда имели своих поклонников, настоящая популярность серии началась с выходом The Witcher 3 в 2015 году. Почти десятилетие спустя она остаётся столь же востребованной. Это совсем не удивляет ни меня, ни актёра озвучки Геральта.

В интервью для GamesRadar+ Даг Кокл, который вновь вернётся к роли легендарного охотника на монстров в новом проекте Netflix "The Witcher: Sirens of the Deep", объяснил, почему The Witcher 3 стал таким важным событием для вселенной. "Это была важная веха в развитии игр по множеству причин: качество анимации, геймплея, арта, звукового дизайна, повествования, сценария. Всё это было потрясающе на момент выхода, и остаётся таким же потрясающим".

Особое внимание Кокл уделяет сюжету игры и тому, как он погружает игроков в мир игры.

"Я думаю, что с 2015 года очень мало игр смогли приблизиться к тому уровню погружения, который удалось достичь The Witcher 3," — отмечает он.

Кроме того, Кокл считает, что успех игры помог популяризировать оригинальные романы Пана Сапковского по всему миру. "Эта игра привлекла к книгам более широкую аудиторию," — говорит он. — "Благодаря этому чудесный мир фэнтези стал доступен для людей, которые раньше даже не знали о его существовании". Учитывая всю уникальность мира Ведьмака, неудивительно, что Кокл вновь вернулся к роли Геральта в "Sirens of the Deep".