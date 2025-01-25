К 10-летию The Witcher 3 "голос Геральта" объясняет, почему игра до сих пор остаётся популярной

Хотя игры по "Ведьмаку" всегда имели своих поклонников, настоящая популярность серии началась с выходом The Witcher 3 в 2015 году. Почти десятилетие спустя она остаётся столь же востребованной. Это совсем не удивляет ни меня, ни актёра озвучки Геральта.
В интервью для GamesRadar+ Даг Кокл, который вновь вернётся к роли легендарного охотника на монстров в новом проекте Netflix "The Witcher: Sirens of the Deep", объяснил, почему The Witcher 3 стал таким важным событием для вселенной. "Это была важная веха в развитии игр по множеству причин: качество анимации, геймплея, арта, звукового дизайна, повествования, сценария. Всё это было потрясающе на момент выхода, и остаётся таким же потрясающим".
Особое внимание Кокл уделяет сюжету игры и тому, как он погружает игроков в мир игры.
"Я думаю, что с 2015 года очень мало игр смогли приблизиться к тому уровню погружения, который удалось достичь The Witcher 3," — отмечает он.
Кроме того, Кокл считает, что успех игры помог популяризировать оригинальные романы Пана Сапковского по всему миру. "Эта игра привлекла к книгам более широкую аудиторию," — говорит он. — "Благодаря этому чудесный мир фэнтези стал доступен для людей, которые раньше даже не знали о его существовании". Учитывая всю уникальность мира Ведьмака, неудивительно, что Кокл вновь вернулся к роли Геральта в "Sirens of the Deep".
Почему, почему, потому что игра классная и её можно проходить много раз.
много раз вряд ли, подобные игры одноразовы
Тем временем я: прошел Курвака 3 бессчетное количество раз, последний раз завершил очередное перепрохождение пару дней назад.
Такие игры очень кайфово переигрывать из раза в раз, иногда находя для себя что-то новое, так что с тейком "подобные игры одноразовы" я не могу согласиться.
Ты смеёшься чтоль? Такие игры на много раз, Mass Effect, Cyberpunk 2077, Witcher все части проходил по многу раз, чего не скажешь об нудных типа RDR и GTA
как же вы ошибаетесь...
Че дурак?
Мы такое ощущение, что живем в Америке, постоянно посты о нем, голос в России это Всеволод Кузнецов, уточняйте что ли что это голос Геральта из английской озвучки, что бы не тратить свое время людям, которые даже не играли на нем.
Опять какой то Кукл
Чуб, что меня закидают тухлыми помидорами, но лично для меня Ведьмак начался и закончился в первой части. Остальные не зашли, хотя я и старался их полюбить)) // Василий Горский
Бред несешь, какое отношение антиалязинг имеет к качеству? В любой игре выключи сглаживание, будет дурдом из лесенок.
...качественно проработанный мир и персонажи в купе со взрослым сюжетом. Сиськами и расчлененкой никого не удивишь.
Бред несешь. А нет, назови игру где расчленённку сочетается с титьками, а до остального там не об этом речь.
еб@ть спасибо, а то куда ж мы без объяснения проживем
На безрыбье и рак рыба. Отключите сглаживанье, сразу будет видно какое там качество. А играют -- потому, как редко где в играх, кроме серии "Fallout" нормальные титьки сочетаются с расчлененкой.
Всё благодаря моды делает его популярным, актуальной и запоминающей. Игра никогда не надоедает.
Все благодаря такому качеству игры, моды здесь не причём. Они ничего не дают. Ведьмак обожают за проработанный мир и персонажей, а не модов ненужных
Прикольно видеть все эти диферамбы трёхе, когда она лежит и ты даже 100 метров в ней не прошёл)
По сути это единственная игра в жанре одиночных сюжетных ролевых игр в фэнтэзи сеттинге за последние 10 лет, до нее только скайрим вышел в 2011 году и все. Конкурентов нет.
А как же Какаду? Я понимаю, что хочется потолстить, но не борщить не нужно