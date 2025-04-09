"Каэр Морхен никогда не будет прежним": авторы игровой саги "Ведьмак" трогательно попрощались с голосом Весемира

Студия CD Projekt RED простилась с Уильямом "Биллом" Робертсом — актёром, подарившим голос одному из самых узнаваемых персонажей в серии игр The Witcher. Робертс скончался в возрасте 80 лет, оставив значительный след не только в игровой индустрии, но и в театре, на телевидении и в радиопостановках.

В официальном заявлении разработчиков прозвучали следующие слова:

Ты учил нас, давал советы, заботился. Каэр Морхен никогда не будет прежним без тебя. Прощай, старый друг.

Именно Робертс в течение многих лет озвучивал Весемира — наставника Геральта из Ривии, символ мудрости, спокойствия и стойкости. Его голос стал неотъемлемой частью эмоционального ядра всей трилогии.

Особенно запоминающимся для игроков стала сцена в «Белом Саду», где Весемир говорит:

Надо во что-то верить. А то жить не хочется.

Эти слова, произнесённые голосом Робертса, стали символом всей философии старого ведьмака и отражением внутреннего мира персонажа. И конечно же не стоит забывать о его эпичной сцене в третьей части The Witcher во время сражения при Каэр Морхене с Дикой Охотой.

Вне игровой индустрии Робертс был востребованным театральным и радиоактёром, автором, режиссёром и чтецом. Его работа охватывала десятилетия — от постановок в Вест-Энде и BBC Radio до озвучивания культовых радиопьес по мотивам Judge Dredd и Batman. Последние годы он посвятил написанию биографий и художественной прозы, а также путешествиям на личном самолёте по Европе и США.

Теперь перед CD Projekt RED стоит задача найти нового голосового исполнителя для Весемира, ведь ремейк первой части The Witcher уже находится в активной разработке наряду с четвёртой основной игрой серии. Замена такой культовой интонации — задача не из простых, особенно на фоне личной и творческой утраты.