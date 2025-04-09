"Каэр Морхен никогда не будет прежним": авторы игровой саги "Ведьмак" трогательно попрощались с голосом Весемира

Студия CD Projekt RED простилась с Уильямом "Биллом" Робертсом — актёром, подарившим голос одному из самых узнаваемых персонажей в серии игр The Witcher. Робертс скончался в возрасте 80 лет, оставив значительный след не только в игровой индустрии, но и в театре, на телевидении и в радиопостановках.
В официальном заявлении разработчиков прозвучали следующие слова:
Ты учил нас, давал советы, заботился. Каэр Морхен никогда не будет прежним без тебя. Прощай, старый друг.
Именно Робертс в течение многих лет озвучивал Весемира — наставника Геральта из Ривии, символ мудрости, спокойствия и стойкости. Его голос стал неотъемлемой частью эмоционального ядра всей трилогии.
Особенно запоминающимся для игроков стала сцена в «Белом Саду», где Весемир говорит:
Надо во что-то верить. А то жить не хочется.
Эти слова, произнесённые голосом Робертса, стали символом всей философии старого ведьмака и отражением внутреннего мира персонажа. И конечно же не стоит забывать о его эпичной сцене в третьей части The Witcher во время сражения при Каэр Морхене с Дикой Охотой.
Вне игровой индустрии Робертс был востребованным театральным и радиоактёром, автором, режиссёром и чтецом. Его работа охватывала десятилетия — от постановок в Вест-Энде и BBC Radio до озвучивания культовых радиопьес по мотивам Judge Dredd и Batman. Последние годы он посвятил написанию биографий и художественной прозы, а также путешествиям на личном самолёте по Европе и США.
Теперь перед CD Projekt RED стоит задача найти нового голосового исполнителя для Весемира, ведь ремейк первой части The Witcher уже находится в активной разработке наряду с четвёртой основной игрой серии. Замена такой культовой интонации — задача не из простых, особенно на фоне личной и творческой утраты.
Какое это имеет отношение к нам, если у нас самая лучшая озвучка в которой я думаю актер готов и 4 часть озвучить? Я думаю 0,01% игроков знающих русский, сыграли на английском. И для меня странно когда в посту вы пишите цитату НА РУССКОМ, а горююете по челу который озвучивал НА АНГЛИЙСКОМ. Если и горевать то полностью на английском я считаю.
к нам никакого отношения не имеет, они просто могли перевести статью для ознакомления, не более
что то на Саксонском
Прощай, голос Весемира
Чего они прощаются-то? Больные. Антоник, слава Богу, еще жив
Даа жаль. очень сложно будет найти подходящего дублёра на ремастер первой части.
весемир "куколд", "молчу рядом с дерьмаком и делаю как скажет" // Вадим Арманов
🤡🖕 // Vengel Bryde