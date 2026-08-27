Как сообщает Fool's Theory, сюжет дополнения The Witcher 3: Songs of the Past был написан "много лет назад"

The Witcher 3: Songs of the Past не вчера появился на свет. Анонсированное дополнение к одной из величайших RPG в истории имеет гораздо более древнее происхождение, чем может показаться из недавнего анонса.

В интервью, данном во время Gamescom, Якуб Рокош, генеральный директор Fool's Theory, рассказал, что сюжет дополнения был написан много лет назад в самой CD Projekt Red и оставался отложенным до тех пор, пока не сложились подходящие условия для его реализации.

Сюжет был задуман давным-давно в CD Projekt Red Олой Мотыкой и Филипом Вебером [которые работали над базовой игрой]. Во время работы над ним им пришлось отложить его по разным причинам: нужно было, чтобы все сложилось, чтобы «Теория Дураков» развивалась, и так далее. Несколько лет спустя тема всплыла снова, и мы начали работать над Songs of the Past. С тех пор мы углублялись в сюжет и расширяли его, и так он стал тем дополнением, которое вы видите сегодня.

На вопрос о возможном вдохновении от книг Анджея Сапковского Рокош ответил прямо: повествование Songs of the Past полностью оригинально. Произведение польского писателя послужило скорее эмоциональной отправной точкой, чем источником сюжета. Этот момент подтвердила Деспоина Анетаки, старший дизайнер миссий в CD Projekt Red.

Сюжет оригинален, но я бы сказал, что из книг мы взяли тесную связь между Геральтом и Лютиком, и в Ведьмаке 3 у нас не было места для её дальнейшего развития, потому что было много других тем, на которых нужно было сосредоточиться, в основном, отношения Геральта с Цири.

Дополнение переносит Геральта в Леттен, идиллический регион, далёкий от политических конфликтов, которые доминируют на континенте. Вскоре после прибытия ведьмака Лютик исчезает, и то, что начинается как простой поиск барда, превращается в дело, достойное ведьмака. Во время 45-минутной презентации на Gamescom можно было увидеть, как Геральт осваивается в новом регионе и знакомится с семьёй Лютика, включая кузину и бабушку, а также с обширным имением семьи барда.

Таким образом, это дополнение стало отличной возможностью по-настоящему рассказать о Лютике и сделать его более цельным персонажем. В базовой игре у нас было мало места для его исследования, а теперь у нас есть возможность исследовать его, рассказать его историю и увидеть его более полно. В книгах, например, у него есть более философские беседы с Геральтом — теперь мы можем увидеть и более глубокую сторону Лютика в игре.

Для Рокоша Лютик всегда служил естественным противовесом Геральту: беззаботный, вдумчивый и юмористичный в отличие от мрачной серьёзности Ведьмака.

Ведьмак — это все о морали и серых зонах, и мы действительно хотели иметь возможность сосредоточиться на том, как Лютик дополняет Геральта в этом плане.

Руководитель также не скрывал своего восхищения этим персонажем.

Лютик — действительно один из моих любимых персонажей. Он очень лёгкий комический персонаж, но в то же время очень глубокий и заботливый. Он бы не остался с Ведьмаком так долго и не пережил бы все эти опасные приключения, если бы не заботился о нём. И такое отношение заслуживает места и собственной истории.



Знаете, в The Witcher 3 всегда было много романтики, и никогда не было места для мужской дружбы (броманса)... и именно к этому мы стремимся.

Анетаки завершила мысль, подчеркнув, что акцент на Лютике отличает Songs of the Past от предыдущих дополнений:

Это почти как возвращение к The Witcher 3, потому что в центре внимания семья, но по-другому, чем это было в базовой игре.

CD Projekt Red уже подтвердила, что Songs of the Past будет иметь схожий масштаб с Blood & Wine — которое предлагает примерно 15 часов контента в основной сюжетной линии. Релиз запланирован на 2027 год, более чем через десять лет после выхода базовой игры.