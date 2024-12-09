Каким мог бы быть "Ведьмак 3": мододелы раскрыли масштабные изменения в сравнении с ранней версией игры

Группа энтузиастов в ходе разработке масштабной модификации Brothers in Arms - восстанавливающем вырезанный контент для игры "Ведьмак 3", поделились весьма интересными открытиями. Моддеры опубликовали отчет в форме 584-страничного документа, в котором подробно раскрываются детали самой ранней версии игры. Этот первый том серии под названием What Lies Unseen демонстрирует, каким мог быть "Ведьмак 3", если бы изначальный масштаб разработки не был уменьшен.

Согласно данным, собранным из внутренней базы строк текста CD Projekt RED, в первоначальной версии сюжет игры занимал около 150 часов, что в три раза больше, чем в финальной версии. Среди ключевых изменений в проекте было найдено следующее:

Игра носила подзаголовок A Time of Sword and Axe, а не The Wild Hunt.

Использовалась система прицеливания на слабые точки монстров, напоминающая VATS из Fallout.

Множество квестов и персонажей были связаны через несколько актов.

Упор на выбор между Йеннифэр и Трисс: одна из них отсутствовала бы в финальной части игры.

Возвращение Йорвета из The Witcher 2 с ключевой ролью для главного сюжета.

Совершенно иное развитие истории Кровавого Барона и мрачные, неоднозначные концовки.

Одной из самых удивительных идей ранней версии был квест, в котором Геральт и Аваллак'х телепортировались в Найт-Сити из Cyberpunk 2077. Это позиционировалось разработчиками, как игровой тизер тогда еще не вышедшей Cyberpunk 2077, однако от такой идее отказались на этапе сценария. Вместо карточной игры "Гвинт" в "Ведьмак 3" разработчики планировали вернуть армрестлинг и покер на костях из первых частей.

Эти данные стали доступны благодаря инструменту REDkit, который CD Projekt RED выпустила в 2024 году. Моддеры перевели необработанные материалы в структурированный текст, включающий описания зон, прототипы моделей и черновики диалогов.

Почему столь масштабная версия игры была урезана, несложно понять: даже финальная версия "Ведьмака 3" славится своей продолжительностью и трудностями завершения. Однако многие из вырезанных идей — такие как скрытое общество вампиров в Новиграде — до сих пор будоражат воображение поклонников. С появлением REDkit, есть шанс что эти и многие другие интересные моменты будут в итоге восстановлены фанатами игры в виде модов.