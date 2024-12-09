Каким мог бы быть "Ведьмак 3": мододелы раскрыли масштабные изменения в сравнении с ранней версией игры

Группа энтузиастов в ходе разработке масштабной модификации Brothers in Arms - восстанавливающем вырезанный контент для игры "Ведьмак 3", поделились весьма интересными открытиями. Моддеры опубликовали отчет в форме 584-страничного документа, в котором подробно раскрываются детали самой ранней версии игры. Этот первый том серии под названием What Lies Unseen демонстрирует, каким мог быть "Ведьмак 3", если бы изначальный масштаб разработки не был уменьшен.
Согласно данным, собранным из внутренней базы строк текста CD Projekt RED, в первоначальной версии сюжет игры занимал около 150 часов, что в три раза больше, чем в финальной версии. Среди ключевых изменений в проекте было найдено следующее:
- Игра носила подзаголовок A Time of Sword and Axe, а не The Wild Hunt.
- Использовалась система прицеливания на слабые точки монстров, напоминающая VATS из Fallout.
- Множество квестов и персонажей были связаны через несколько актов.
- Упор на выбор между Йеннифэр и Трисс: одна из них отсутствовала бы в финальной части игры.
- Возвращение Йорвета из The Witcher 2 с ключевой ролью для главного сюжета.
- Совершенно иное развитие истории Кровавого Барона и мрачные, неоднозначные концовки.
Одной из самых удивительных идей ранней версии был квест, в котором Геральт и Аваллак'х телепортировались в Найт-Сити из Cyberpunk 2077. Это позиционировалось разработчиками, как игровой тизер тогда еще не вышедшей Cyberpunk 2077, однако от такой идее отказались на этапе сценария. Вместо карточной игры "Гвинт" в "Ведьмак 3" разработчики планировали вернуть армрестлинг и покер на костях из первых частей.
Эти данные стали доступны благодаря инструменту REDkit, который CD Projekt RED выпустила в 2024 году. Моддеры перевели необработанные материалы в структурированный текст, включающий описания зон, прототипы моделей и черновики диалогов.
Почему столь масштабная версия игры была урезана, несложно понять: даже финальная версия "Ведьмака 3" славится своей продолжительностью и трудностями завершения. Однако многие из вырезанных идей — такие как скрытое общество вампиров в Новиграде — до сих пор будоражат воображение поклонников. С появлением REDkit, есть шанс что эти и многие другие интересные моменты будут в итоге восстановлены фанатами игры в виде модов.
Как говорится:после драки,кулаками не машут.Хотя...Я столько раз перепроходил игру,может если кто сборку выложит то ещё раз перепройду.
Это уже не имеет значения..
Игра вышла отличной, и это главное.
Но не во всём.
ванильный ведьмак 3 очень унылая игра с таким себе сюжетом. Хорошее только Кровь и Вино
И с чего они решили что восстановив эти черновики будет отличной идеей? Это как вечные грезы модеров сталкера, которые восстанавливали все вырезанное из ранних версий и по итогу не работало, выбивалось из общей картины и просто превращало игру в какое то сборище мусора. Может какие то квесты или возможности и были бы в тему, но наверняка большая часть нетреализовано не зря. При том, что игра и так богатая на контент
как всегда в ранних версиях игра выглядит лучше, чем то, что получается на релизе. а жаль.
Не лучше. В ранних версиях игра просто другая, не больше, не меньше.
Вот армреслинг и кости могли бы и оставить вместо вонючих картишек.
Чем тебе Гвинт не зашел? Он и онлайн есть и на данный момент лучшая ККИ.
Нет азарта, скучно
В онлайн далеко не скучно.
Так я про гвинт внутри игры, а онлайн больше похож на Hearthstone
Ага, лучшая... Губу то закатай обратно.
Пора оставить серию покое, оно заслужило.
Я слышал что в изначально барон должен был быть ещё насильников и в финале был выбор убивать его или нет.
За Йорвета и Саскии весьма обидно, получается они из 2 части выкинули выбор игрока. Надеюсь, что в 4ке попробуют сюжетно обосновать их отсутствие.
Именно в Ведьмаке я познал что такое стоящие сайд квесты. Нигде больше не было таких интересных, продуманных и логичных. Если авторы хотели, чтобы они как-то пересекались, что они частично делали, то это еще прохождения на часов десять добавилось бы.
А вот этого не надо. Попахивает фемками, которые требуют убрать все красивое и оставить "жызнь как ана есть". Считаю квестовую линию интересной не требующей изменений.
Нужна подсказка!
Пипец, начал играть в Ведьмака 3, и в одном из первых квестов мне суют заднеприводного егеря, а по скриншотам я видел эльфа, одевающегося как телка, а с Йениффер Геральт куколд натуральный
как это убрать из игры, мод подскажите плиз.
никак, не играй
По слухам вроде обещали что 4 части главным ГГ будет женщина. Так что переживи.
Ну так не играй, если ты такой неженка
Да успокойся. Ты под каждым постом ведьмака это сообщение будешь копипастить?