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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 30 215 оценок

Каким мог бы быть "Ведьмак 3": мододелы раскрыли масштабные изменения в сравнении с ранней версией игры

Gutsz
Новости

Группа энтузиастов в ходе разработке масштабной модификации Brothers in Arms - восстанавливающем вырезанный контент для игры "Ведьмак 3", поделились весьма интересными открытиями. Моддеры опубликовали отчет в форме 584-страничного документа, в котором подробно раскрываются детали самой ранней версии игры. Этот первый том серии под названием What Lies Unseen демонстрирует, каким мог быть "Ведьмак 3", если бы изначальный масштаб разработки не был уменьшен.

Witcher 3 Complete Edition "Brothers In Arms - сборник исправлений и восстановления контента" [v2.80]

Согласно данным, собранным из внутренней базы строк текста CD Projekt RED, в первоначальной версии сюжет игры занимал около 150 часов, что в три раза больше, чем в финальной версии. Среди ключевых изменений в проекте было найдено следующее:

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  • Игра носила подзаголовок A Time of Sword and Axe, а не The Wild Hunt.
  • Использовалась система прицеливания на слабые точки монстров, напоминающая VATS из Fallout.
  • Множество квестов и персонажей были связаны через несколько актов.
  • Упор на выбор между Йеннифэр и Трисс: одна из них отсутствовала бы в финальной части игры.
  • Возвращение Йорвета из The Witcher 2 с ключевой ролью для главного сюжета.
  • Совершенно иное развитие истории Кровавого Барона и мрачные, неоднозначные концовки.

Одной из самых удивительных идей ранней версии был квест, в котором Геральт и Аваллак'х телепортировались в Найт-Сити из Cyberpunk 2077. Это позиционировалось разработчиками, как игровой тизер тогда еще не вышедшей Cyberpunk 2077, однако от такой идее отказались на этапе сценария. Вместо карточной игры "Гвинт" в "Ведьмак 3" разработчики планировали вернуть армрестлинг и покер на костях из первых частей.

Эти данные стали доступны благодаря инструменту REDkit, который CD Projekt RED выпустила в 2024 году. Моддеры перевели необработанные материалы в структурированный текст, включающий описания зон, прототипы моделей и черновики диалогов.

Почему столь масштабная версия игры была урезана, несложно понять: даже финальная версия "Ведьмака 3" славится своей продолжительностью и трудностями завершения. Однако многие из вырезанных идей — такие как скрытое общество вампиров в Новиграде — до сих пор будоражат воображение поклонников. С появлением REDkit, есть шанс что эти и многие другие интересные моменты будут в итоге восстановлены фанатами игры в виде модов.

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Комментарии: 24
Ваш комментарий
Bercerck

Как говорится:после драки,кулаками не машут.Хотя...Я столько раз перепроходил игру,может если кто сборку выложит то ещё раз перепройду.

6
SoRaS3

Это уже не имеет значения..

Игра вышла отличной, и это главное.

4
DmitriyKats

Но не во всём.

1
Fenharell

ванильный ведьмак 3 очень унылая игра с таким себе сюжетом. Хорошее только Кровь и Вино

-4
Walkan90

И с чего они решили что восстановив эти черновики будет отличной идеей? Это как вечные грезы модеров сталкера, которые восстанавливали все вырезанное из ранних версий и по итогу не работало, выбивалось из общей картины и просто превращало игру в какое то сборище мусора. Может какие то квесты или возможности и были бы в тему, но наверняка большая часть нетреализовано не зря. При том, что игра и так богатая на контент

2
Fenharell

как всегда в ранних версиях игра выглядит лучше, чем то, что получается на релизе. а жаль.

1
North235

Не лучше. В ранних версиях игра просто другая, не больше, не меньше.

0
CounterShade

Вот армреслинг и кости могли бы и оставить вместо вонючих картишек.

1
VADIMIRIUS

Чем тебе Гвинт не зашел? Он и онлайн есть и на данный момент лучшая ККИ.

-1
Jarvis666 VADIMIRIUS

Нет азарта, скучно

2
VADIMIRIUS Jarvis666

В онлайн далеко не скучно.

-2
Jarvis666 VADIMIRIUS

Так я про гвинт внутри игры, а онлайн больше похож на Hearthstone

0
Dugran VADIMIRIUS

Ага, лучшая... Губу то закатай обратно.

0
User_200

Пора оставить серию покое, оно заслужило.

0
Лобо

Я слышал что в изначально барон должен был быть ещё насильников и в финале был выбор убивать его или нет.

0
Lady_Leda

За Йорвета и Саскии весьма обидно, получается они из 2 части выкинули выбор игрока. Надеюсь, что в 4ке попробуют сюжетно обосновать их отсутствие.

0
iMattz
Множество квестов и персонажей были связаны через несколько актов.

Именно в Ведьмаке я познал что такое стоящие сайд квесты. Нигде больше не было таких интересных, продуманных и логичных. Если авторы хотели, чтобы они как-то пересекались, что они частично делали, то это еще прохождения на часов десять добавилось бы.

Совершенно иное развитие истории Кровавого Барона и мрачные, неоднозначные концовки.

А вот этого не надо. Попахивает фемками, которые требуют убрать все красивое и оставить "жызнь как ана есть". Считаю квестовую линию интересной не требующей изменений.

0
Kerrot

Нужна подсказка!

Пипец, начал играть в Ведьмака 3, и в одном из первых квестов мне суют заднеприводного егеря, а по скриншотам я видел эльфа, одевающегося как телка, а с Йениффер Геральт куколд натуральный

как это убрать из игры, мод подскажите плиз.

-10
Fenharell

никак, не играй

5
User_200

По слухам вроде обещали что 4 части главным ГГ будет женщина. Так что переживи.

1
Zodyak

Ну так не играй, если ты такой неженка

1
Антон Патриарх Логвинов

Да успокойся. Ты под каждым постом ведьмака это сообщение будешь копипастить?

-1