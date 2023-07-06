Комикс The Witcher: Wild Animals перенесет Геральта из Ривии в странный новый мир ©

Ведьмак возвращается в Dark Horse Comics с новой ограниченной серией, созданной в сотрудничестве с CD Projekt Red. В новой истории под названием The Witcher: Wild Animals Геральт из Ривии оказывается потерянным в новом мире, полном новых угроз и новых монстров, на которых нужно охотиться. The Witcher: Wild Animals будет состоять из четырех выпусков.



Ниже представлена основная обложка от художницы Наталии Ререкиной, а также варианты от Мануэле Фио, Сары Кипин и Мэтта Смита.

Любимый фанатами ведьмак Геральт не чужд неудачных заданий, но, выбравшись на берег незнакомой земли, он вступает в конфликт между приютившими его охотниками и таинственным кланом, известным тем, что убивает людей. Там, где сосуществуют люди и существа, существует негласное правило, по которому навыки ведьмака выходят за рамки убийства монстров.

The Witcher, конечно же, изначально основана на серии романов и рассказов Анджея Сапковского о Геральте из Ривии, одном из одноименных ведьмаков, который охотится на монстров и сверхъестественных врагов. Эти романы стали основой для популярных видеоигр CD Projekt Red, а также для сериала Netflix, который недавно выпустил новый сезон, который стал самым худшим сезоном по версии зрителей.



The Witcher: Wild Animals #1 поступит в продажу в сентябре.