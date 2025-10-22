Концерты по "Ведьмаку" едут покорять Азию - тур начнётся уже скоро

Студия CD PROJEKT RED объявила о продолжении мирового тура The Witcher in Concert, который впервые отправится в страны Азии. Музыкальное шоу, посвящённое десятилетию выхода The Witcher 3: Wild Hunt, уже успело пройти с успехом в Европе и США, а теперь доберётся до таких городов, как Сингапур, Сеул, Шанхай и Манила.

Первым пунктом тура станет Сингапур, где концерты пройдут 29 и 30 ноября 2025 года в Sands Theatre. Затем, уже в 2026 году, тур развернётся в полную силу: 31 января шоу состоится в Сеуле, 21 марта — в Шанхае, а 28–29 марта — в Маниле. Билеты на азиатские концерты начнут продаваться поэтапно — с конца октября.

Каждое выступление включает специально подготовленные аранжировки музыки из The Witcher 3: Wild Hunt и его дополнений. Композиции исполняет ансамбль из 14 музыкантов, среди которых — участники группы Percival Schuttenbach, соавторы оригинального саундтрека. Зрителей ждёт не просто концерт, а погружение в атмосферу игры: музыку сопровождают видеоряды с кадрами из приключений Геральта и уникальные визуальные эффекты.

По словам композитора Марчина Пшибыловича, азиатские поклонники «Ведьмака» давно ждали возможности услышать музыку серии вживую:

Мы видели невероятную поддержку фанатов из Азии — и наконец можем подарить им это путешествие вместе с Геральтом.

Тур создаётся в сотрудничестве с компаниями GEA Live и RoadCo Entertainment, которые занимаются постановкой концертов более чем в 40 странах мира. Организаторы обещают, что каждый город получит уникальные сувениры и тематическую продукцию, доступную только на месте выступления.