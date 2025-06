Концовка The Witcher 3 могла бы быть в стиле Mass Effect 2, с самоубийственной миссией на Скеллиге

Благодаря порталу PC Gamer появились интересные подробности сюжета, которые не попали в финальную версию The Witcher 3. Как рассказал Марцин Блаха, в одной из них Геральт примкнул к «Дикой Охоте» в качестве всадника в армии Эредина. Впоследствии он, разумеется, станет двойным агентом, выполняя для них дальнейшие задания.

Такой поворот событий должен привести к совершенно иной концовке, вдохновленной Mass Effect 2 и, в частности, знаменитой суицидальной миссией. По всей видимости, во время финальной стычки нам предстояло решить, кого и куда отправить.

Изначально мы задумывали концовку, вдохновленную Mass Effect 2... тот момент, когда Геральт собирает свою команду и отправляется на самоубийственную миссию. На драккаре из Скеллиге вы должны были уплыть в замерзшее море и сразиться с «Дикой Охотой». (...) В итоге мы решили переделать игру и сделать концовку более личной.

Мир The Witcher сейчас переживает свою вторую молодость. Во-первых, в начале мая The Witcher 3 отметила свое 10-летие, а во-вторых, на Unreal Fest показали техническую демоверсию The Witcher 4. Также стало известно о месте действия следующей части - им станет Ковир.

Правда, приключения Цири дойдут до игроков не раньше 2027 года, поэтому с возвращением в этот культовый мир придется еще немного подождать.