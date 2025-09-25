ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 34 220 оценок

Кроссплатформенная поддержка модов для The Witcher 3: Wild Hunt появится в 2026 году

monk70 monk70

Ранее в этом году, продолжая праздновать 10-летие The Witcher 3, CD Projekt Red анонсировала новую кроссплатформенную программу модов, которая впервые позволит использовать моды на консолях Xbox Series и PS5.

Сегодня компания сообщила, что релиз отложен до 2026 года:

Изначально мы планировали добавить кроссплатформенную поддержку модов для «Ведьмака 3: Дикая Охота» на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в конце этого года, но теперь запуск переносится на 2026 год. Приносим извинения за задержку и будем делиться подробностями по мере приближения даты релиза. Благодарим за терпение!
Комментарии:  7
Святой Джо

Это не та игра где какой-то мужик бегает с двумя мечуганами? Слышал, что-то писали на нее на форумах, надо сыграть будет.

3
CRAZY rock GAME

Для начала 1 и 2 пройди, иначе ничего не поймешь

sa1958

Надо же.

2
ilya178G

Где-то сейчас грустят челики, которые очень ждут 4-го ведьмака и 2-й киберпанк

2
Олег Шандер

Жду второй киберпанк)

3
MNM 777 Олег Шандер

А я жду сериал с Регисом , чисто поржать

2
Gridon

На консолях ждём 3 скина на Плотву и громкий заголовок про инновации. Прикрутить воркшоп к движку 2015 года видимо задача сложнее полета в космос. В 2026 ждите анонс переноса на 2027 или превращение фичи в платное DLC.

2