Кроссплатформенная поддержка модов для The Witcher 3: Wild Hunt появится в 2026 году

Ранее в этом году, продолжая праздновать 10-летие The Witcher 3, CD Projekt Red анонсировала новую кроссплатформенную программу модов, которая впервые позволит использовать моды на консолях Xbox Series и PS5.
Сегодня компания сообщила, что релиз отложен до 2026 года:
Изначально мы планировали добавить кроссплатформенную поддержку модов для «Ведьмака 3: Дикая Охота» на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в конце этого года, но теперь запуск переносится на 2026 год. Приносим извинения за задержку и будем делиться подробностями по мере приближения даты релиза. Благодарим за терпение!
Это не та игра где какой-то мужик бегает с двумя мечуганами? Слышал, что-то писали на нее на форумах, надо сыграть будет.
Для начала 1 и 2 пройди, иначе ничего не поймешь
Надо же.
Где-то сейчас грустят челики, которые очень ждут 4-го ведьмака и 2-й киберпанк
Жду второй киберпанк)
А я жду сериал с Регисом , чисто поржать
На консолях ждём 3 скина на Плотву и громкий заголовок про инновации. Прикрутить воркшоп к движку 2015 года видимо задача сложнее полета в космос. В 2026 ждите анонс переноса на 2027 или превращение фичи в платное DLC.