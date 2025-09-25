Кроссплатформенная поддержка модов для The Witcher 3: Wild Hunt появится в 2026 году

Ранее в этом году, продолжая праздновать 10-летие The Witcher 3, CD Projekt Red анонсировала новую кроссплатформенную программу модов, которая впервые позволит использовать моды на консолях Xbox Series и PS5.

Сегодня компания сообщила, что релиз отложен до 2026 года:

Изначально мы планировали добавить кроссплатформенную поддержку модов для «Ведьмака 3: Дикая Охота» на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в конце этого года, но теперь запуск переносится на 2026 год. Приносим извинения за задержку и будем делиться подробностями по мере приближения даты релиза. Благодарим за терпение!