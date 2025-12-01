Кузнецы воссоздали точную копию меча Арондит, который Геральт использовал в "Ведьмак 3"

Мастера из компании Raven Forge в официальном сотрудничестве со студией CD Projekt Red представили полноразмерную реплику одного из самых мощных и узнаваемых клинков игровой саги "Ведьмак". Речь идет о легендарном серебряном мече Арондит.

Копия воссоздана с тщательным вниманием к деталям: кузнецы использовали исходные 3D-модели и концепт-арты разработчиков, чтобы добиться точности в масштабе 1:1. Оружие выковано из закаленной стали марки 3CR13, имеет полный хвостовик и рукоять, обтянутую кожей. Дизайн полностью повторяет игровой прототип: от характерной скошенной гарды и навершия в форме четырех волчьих голов до магических рун, выгравированных на лезвии. Меч имеет тупое лезвие, так как позиционируется исключительно как коллекционный экспонат.

Характеристики реплики внушительные:

Общая длина: 1398 мм (почти 1,5 метра);

1398 мм (почти 1,5 метра); Вес: 3,44 кг.

Согласно лору вселенной, этот меч Геральт мог получить от Владычицы Озера, лишь доказав наличие пяти рыцарских добродетелей. Теперь же стать обладателем артефакта можно через предзаказ. Стоимость меча составляет 299,99 фунтов стерлингов. По текущему курсу это примерно 41 500 рублей (без учета доставки). Рассылка готовых изделий покупателям запланирована на май 2026 года.