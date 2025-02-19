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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 31 490 оценок

Квест-директор The Witcher 3 рассказал, что CDPR опасалась, что масштабный сюжет не впишется в стиль открытого мира

butcher69
Новости

Бывший ведущий дизайнер квестов The Witcher 3 Матеуш Томашкевич рассказал, что CD Projekt Red поначалу сомневалась, сможет ли большая сюжетная линия органично вписаться в формат открытого мира.

«Мы пытались объединить экспансивное повествование, характерное для линейных RPG вроде The Witcher 2, с открытым миром. Это был риск. Мы не знали, подойдет ли такой стиль для игроков», — признался разработчик.

CDPR опасалась, что столь масштабная история может не вписаться в структуру открытого мира, но команда все же решилась на эксперимент. Итог очевиден: The Witcher 3 стал одной из самых признанных RPG в истории.

Томашкевич сейчас работает над новой ролевой игрой Blood of Dawnwalker, и ему снова предстоит экспериментировать — на этот раз с механикой управления временем. Но, судя по его опыту, риск иногда оправдывает себя.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
-zotik-

Зачем нам эта инфа спустя сто лет?

3
Suntorych

Говорит как можно больше, и по любому поводу, чтобы новый IP Blood of Dawnwalker, был всегда на слуху у фанатов 3 ведьмака, т.к студия вряд ли сможет себе позволить масштабную маркетинговую кампанию..

0
Baikal_Irkutsk

Молодцы!!! 👏👏👏

0