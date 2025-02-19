Квест-директор The Witcher 3 рассказал, что CDPR опасалась, что масштабный сюжет не впишется в стиль открытого мира

Бывший ведущий дизайнер квестов The Witcher 3 Матеуш Томашкевич рассказал, что CD Projekt Red поначалу сомневалась, сможет ли большая сюжетная линия органично вписаться в формат открытого мира.

«Мы пытались объединить экспансивное повествование, характерное для линейных RPG вроде The Witcher 2, с открытым миром. Это был риск. Мы не знали, подойдет ли такой стиль для игроков», — признался разработчик.

CDPR опасалась, что столь масштабная история может не вписаться в структуру открытого мира, но команда все же решилась на эксперимент. Итог очевиден: The Witcher 3 стал одной из самых признанных RPG в истории.

Томашкевич сейчас работает над новой ролевой игрой Blood of Dawnwalker, и ему снова предстоит экспериментировать — на этот раз с механикой управления временем. Но, судя по его опыту, риск иногда оправдывает себя.