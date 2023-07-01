Квест-директор The Witcher 3 рассказал о создании истории Кровавого барона ©

Когда говорят о лучших квестах из The Witcher 3: Wild Hunt, почти всегда упоминают квест с Кровавым бароном. Нельзя отрицать, что история Филипа Стенгера, купающаяся в оттенках серого, настолько многогранна - в том смысле, что затрагивает множество сложных тем, часто описываемых как табу, - и так сильно воздействует на эмоции игрока, что просто невозможно "распутать" ее и двигаться дальше. Судьба барона и его семьи остается с нами еще долгое время после завершения игры The Witcher 3.

Справедливости ради стоит отметить, что "красные" проявили большую смекалку, поместив эту сюжетную линию почти в самое начало игры - то есть, предполагая, что мы будем следовать порядку, предложенному разработчиками, то есть Велен, Новиград, Скеллиге. В конце концов, пережив такой сильный сюжет в первые несколько часов приключения, трудно не разжечь аппетит к большему, не так ли?

Но сначала нужно было написать историю о Кровавом бароне. И не забывайте, что это не один квест, а несколько - к тому же сильно взаимосвязанных и тесно переплетенных с основным сюжетом третьего "Ведьмака".

Если вам когда-нибудь было интересно, что имели в виду авторы этой истории и откуда пришло вдохновение, ваше любопытство удовлетворил Павел Саско, главный дизайнер квестов в The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, которого спросили об этом в недавнем интервью.

Возможно, отвечая на этот вопрос, я упомяну еще одну историю, о которой, как ни странно, никто никогда не спрашивает. Это история о Собирателе ложек из "Кровь и вино". Геральт, снимая проклятие, вынужден сесть с ней за стол. В то время я много читал и рядом со мной был человек, страдающий расстройством пищевого поведения. И этот квест посвящен им. Когда речь заходит о The Witcher 3 и Кровавом бароне - в этом квесте говорится о посттравматическом стрессовом расстройстве и домашнем насилии - это были темы, о которых я думал. Всегда, когда мы думаем об историях, мы склонны смотреть на те вещи, которые актуальны для нас как для людей. И мы стараемся найти для этого интересную, соответствующую "преданиям" историю. Например, я знаю человека, который пережил трагедию - у нее был выкидыш. Для нее таким пикантным переживанием стал момент, когда выяснилось, что жена барона потеряла ребенка, и вся часть этого странствия, этого паломничества, когда он несет зародыш к порогу дома, чтобы превратить его в предание. Через такие истории мы возвращаемся к вещам, которые являются универсальным человеческим опытом, именно через них люди могут что-то почувствовать. Они чувствуют, что игра для них, что игра - это то, что их трогает, движет ими, и именно так, на мой взгляд, лучше всего черпать вдохновение, глядя на жизнь. Наш мир невероятно разделен. У нас так много конфликтов и тем для разговоров. Это непроходимое поле. Когда мы разрабатывали цепочку Кровавого барона - это был 2012 год, когда я писал историю - чего-то подобного в играх еще не существовало, очевидно, что со временем все изменилось".

Мы, геймеры, познакомились с ним только в мае 2015 года - в то время, когда разработчики становились все смелее и амбициознее в своем подходе к созданию сюжета (не говоря уже о том, что Rockstar в то время работала над Red Dead Redemption 2). Тем не менее, именно эта история - как и The Witcher 3 в целом - доказала, что игры могут раскрывать сложные темы по-взрослому, не хуже, чем книги или фильмы.