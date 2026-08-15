Квест-дизайнер рассказал о проблемах с NPC при разработке The Witcher 3: матери при виде опасности выбрасывали младенцев

Создатели культовой RPG The Witcher 3: Wild Hunt на ранних этапах разработки столкнулись с курьезной, но серьезной проблемой: жители игровых деревень вели себя настолько реалистично, что матери в панике бросали своих новорожденных детей на пол при первых признаках опасности.

Как рассказал квест-дизайнер CD Projekt Red Филипп Вебер в интервью журналу Edge Magazine, команда была настолько сосредоточена на симуляции правдоподобного распорядка дня для NPC, что забыла про их реакции на игрока.

Если в деревне всего восемь домов, игроки обязательно захотят проверить, настоящие ли там люди, или это просто декорация. Многие игроки интересуются такими деталями, и это действительно стало для нас проблемой.

Главной головной болью стала система страха. В большинстве открытых миров мирные жители разбегаются при виде оружия - и в "Ведьмаке" запрограммировали то же самое. Однако разработчики не учли, что это правило коснется всех без исключения, включая матерей с младенцами на руках.

Несколько недель женщины просто бросали своих детей направо и налево.

Позже студия пересмотрела логику поведения NPC, сохранив при этом уникальный для своего времени подход: вместо жестких маршрутов персонажи получают набор "точек интереса" (например, рубка дров или плотницкие работы) и сами выбирают путь между ними. Так, для 50 матросов в порту Новиграда было создано 200 возможных локаций, чтобы даже при максимальной загрузке у каждого был выбор занятия.

Несмотря на сложности, эта система в итоге помогла сделать мир "Ведьмака" живым и убедительным - даже если поначалу она превращала идиллические деревни в зону хаоса с летающими младенцами.