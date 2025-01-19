Летающие монстры и арбалет появились в The Witcher 3: Wild Hunt благодаря "партизанским усилиям" разработчиков

В современном мире сложно вообразить The Witcher 3 без разнообразных летающих чудовищ, но, как оказалось, их появление в игре было результатом «неформальной» работы двух разработчиков, которые предложили идею включения этого элемента в игровой процесс и поразили остальных членов команды.

В книге «Волчий след. История создания игры The Witcher 3» рассказывается о Мацее Щеснике и Тамаре Заваде. Первый — ведущий дизайнер игрового процесса, а вторая — специалист по анимации.

Как вы узнаете из книги, работа над игрой началась без ведома продюсеров и без участия программистов. Однако ещё на этапе создания прототипа The Witcher 3 рассматривалась возможность добавления в игру летающих существ. Но у программистов не хватило времени, чтобы реализовать эту идею в движке.

Это была своего рода партизанская работа. «Мы очень хотели, чтобы в игре были летающие монстры», — вспоминает Щесник.

Щесник и Завада предложили идею, как заставить летающих противников двигаться по земле в игровом коде. Они хотели, чтобы монстры вели себя как марионетки на ниточках, которые кукловод держит внизу.

Для этого нужно было изменить существующие скрипты и добавить новые анимации для Геральта. Теперь он должен следить за монстрами в воздухе.

Когда Мачей и Тамара наконец-то представили результаты своей работы остальным членам команды, все были впечатлены. Было решено, что в игре «Ведьмак 3» появятся летающие чудовища. Теперь предстояло найти способ борьбы с ними, и это было непростой задачей.

Виверны, гарпии и василиски были способны летать на большой высоте, поэтому сражаться с ними исключительно мечами и Знаками было невозможно. Бомбы обеспечивали некоторую дальность полёта, но не являлись основным средством воздушного боя. Была также идея использовать лук, но никто не хотел нарушать традиции ведьмаков.

В связи с этим арбалет был создан как своего рода компромиссное решение. Однако в команде разработчиков нашлись и те, кто был против такого оружия. Существовали опасения, что игроки, хорошо знакомые с миром Ведьмака, могут негативно отнестись к появлению метательного оружия в экипировке героя.

Авторы начали исследовать произведения Анджея Сапковского в поисках обоснования для включения арбалета в «Ведьмак 3». В итоге кто-то процитировал отрывок из «Башни Ласточки». Один из разбойников использует «гавриил» — компактный и практичный арбалет. Это творение мастера из Вердена Гавриила, который продвигал его под лозунгом «Защити себя сам».

В игре появился арбалет, но Белый Волк объяснил это. Когда Геральт получил от Весемира метательное оружие перед битвой с грифоном, он удивился:

— Ведьмак с арбалетом? Предлагаешь нарушить традицию?

Это был наш способ сказать поклонникам книги, что мы знаем, что не должны этого делать, но нам пришлось немного отклониться от канона ради блага игры, - объясняет Якуб Шамалек, отвечавший за сюжет и диалоги.