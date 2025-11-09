Лиам Хемсворт о The Witcher 3: "Отличная игра, если у вас нет отношений, работы или другой личной жизни"

Сменивший Генри Кавилла в роли Геральта Лиам Хемсворт недавно посетил шоу Келли Кларксон и поделился историей своего знакомства со вселенной "Ведьмака". Как выяснилось, новый охотник на чудовищ, как и его предшественник, пришел в мир книг Сапковского через видеоигры.

Актер признался, что впервые погрузился в сагу около восьми лет назад, начав с The Witcher 3 от CD Projekt Red. Хемсворт с юмором отметил, насколько она требовательна к времени игрока.

Я был фанатом этой видеоигры. Я играл в нее около восьми лет назад. Это отличная игра, если у вас нет отношений, работы или другой личной жизни, потому что она действительно требует много внимания.

Хотя эти слова были произнесены с улыбкой и явно в шутливом тоне, намек на то, что в большие видеоигры играют только те, у кого нет личной жизни или карьеры, может показаться несколько неудачным, отмечает портал GamePro.



Интересно, что Генри Кавилл также был большим поклонником "The Witcher 3". Получается, что оба актера, сыгравших Геральта, начали свое путешествие по миру "Ведьмака" с игр CD Projekt Red, а уже затем углубились в первоисточник - книжную сагу Анджея Сапковского.

Актер также поделился, что изначально сомневался, соглашаться ли на роль. Войти в уже раскрученный проект на месте главной звезды - задача непростая.

Думаю, если бы я сам не был фанатом, я бы не согласился. Но я чувствовал, что могу привнести что-то свое в образ Геральта. И мне показалось, что у меня есть интересный подход к этой части истории.

Четвертый сезон с Лиамом Хемсвортом стартовал не лучшим образом. Сериал не только получил самый низкий рейтинг на Rotten Tomatoes, но и, по данным Netflix, количество зрителей упало на 50% по сравнению с предыдущим сезоном. Однако фанаты винят в падении интереса не нового исполнителя роли Геральта, а сценаристов и общие творческие решения шоураннеров.