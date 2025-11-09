Лиам Хемсворт о The Witcher 3: "Отличная игра, если у вас нет отношений, работы или другой личной жизни"

Сменивший Генри Кавилла в роли Геральта Лиам Хемсворт недавно посетил шоу Келли Кларксон и поделился историей своего знакомства со вселенной "Ведьмака". Как выяснилось, новый охотник на чудовищ, как и его предшественник, пришел в мир книг Сапковского через видеоигры.
Актер признался, что впервые погрузился в сагу около восьми лет назад, начав с The Witcher 3 от CD Projekt Red. Хемсворт с юмором отметил, насколько она требовательна к времени игрока.
Я был фанатом этой видеоигры. Я играл в нее около восьми лет назад. Это отличная игра, если у вас нет отношений, работы или другой личной жизни, потому что она действительно требует много внимания.
Хотя эти слова были произнесены с улыбкой и явно в шутливом тоне, намек на то, что в большие видеоигры играют только те, у кого нет личной жизни или карьеры, может показаться несколько неудачным, отмечает портал GamePro.
Интересно, что Генри Кавилл также был большим поклонником "The Witcher 3". Получается, что оба актера, сыгравших Геральта, начали свое путешествие по миру "Ведьмака" с игр CD Projekt Red, а уже затем углубились в первоисточник - книжную сагу Анджея Сапковского.
Актер также поделился, что изначально сомневался, соглашаться ли на роль. Войти в уже раскрученный проект на месте главной звезды - задача непростая.
Думаю, если бы я сам не был фанатом, я бы не согласился. Но я чувствовал, что могу привнести что-то свое в образ Геральта. И мне показалось, что у меня есть интересный подход к этой части истории.
Четвертый сезон с Лиамом Хемсвортом стартовал не лучшим образом. Сериал не только получил самый низкий рейтинг на Rotten Tomatoes, но и, по данным Netflix, количество зрителей упало на 50% по сравнению с предыдущим сезоном. Однако фанаты винят в падении интереса не нового исполнителя роли Геральта, а сценаристов и общие творческие решения шоураннеров.
Лучше бы он рот не открывал, сошел бы за умного...
Я, о сериале ведьмак "Отличный сериал, если у вас нет отношений, работы или другой личной жизни""
Актеру заплатили за погружение в роль, а он жалуется на потраченное время. Тем временем офисный планктон смотрит 8 сезонов процедурала и считает это нормой. Внезапно выяснилось, что любое глубокое хобби требует часов. Читать 1000 страничную книгу это высокое искусство, а играть 100 часов в рпг значит жизни нет. Просто игра настолько хороша что затягивает посильнее любого нетфликсовского мусора который он теперь рекламирует.
Обычно ты пишешь спорные в моём понимании вещи, но здесь полностью согласен.
Это он на Кавилла щас быканул?)
Нет, на нас всех
Какие могут быть отношения и личная жизнь у геймеров? Они ведь только спят, жрут и в игры играют целыми днями!
Какой ужас, нормальные-то люди целыми днями спят, жрут и работают!
Ну у самого Хемсворта же нашлось время , а человек он занятой надо полагать
был бы ты фанатом, парень, не влез бы в это дерьмо.
Да ладно парни, че вы насели на бедолагу. Он актер, его работа лицом торговать и деньги зарабатывать. Понятное дело, что ему глубочайше по*уй на саму вселенную и он скажет что угодно, чтобы поддержать имидж себя и творения нетфликс, как и другие актеры. Сказать правду в западных медиа сейчас означает потерять работу и дело даже не в контракте. Даже тот же кавилл всегда обходился максимально размытыми формулировками о своей работе над этим сериалом
Актёр который не шарит за персонажа и вселенную - го**о
зато денег отвалили ему будь здоров. Тем более в таких вот сериалах у актеров есть возможность показать себя и продвинуться, чтобы в дальнейшем приглашали в другие проекты. Я не говорю про конкретно этого фрукта, он вообще в роль не попал. Но вот Аня Чалотра неплохо отыгрывает Йеннифер, если посмотреть в вакууме без оглядки на помойный сценарий. Жаль, что ее затравили, актриса хорошая, хотелось бы ее и в других проектах увидеть
