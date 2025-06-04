Лёгкий путь или великая охота? CD Projekt раскрыла, как играют в The Witcher 3

В честь годовщины The Witcher 3: Wild Hunt студия CD Projekt RED поделилась любопытной статистикой о предпочтениях игроков. Оказалось, что большинство ведьмаков предпочитают не самый сложный путь — более 52% выбрали уровень сложности «Сюжет и драки!», что составляет более 14 миллионов прохождений.
Разработчики с пониманием отнеслись к такому выбору:
«Ведьмак не рождается легендой. Он ею становится, шаг за шагом».
Тем не менее, среди игроков есть и настоящие хардкорщики. Около 10% выбрали самый сложный режим «На смерть!», бросив себе настоящий вызов — таких смельчаков насчитали более 2 миллионов прохождений.
Каждый как хочет так и играет.
Мне норм автолевелинг противников. Не даёт расслабиться. ))
Истинные мастера меча проходят на хардкоре с пивасом на ультрах 🍻👍 Хотя сейчас я предпочитаю все игры проходить на сверх лёгком, с подсказками, кодами, читами😁 // Nvidia Power
Потому что ты autist // Vengel Bryde
жиза лютая
На максимальной сложности не такая и сложная. Плюс можно анимации ускорить.
Да сколько можно про блевоту эту.
там и так хорошо нагибают с начала игры, особенно если с дуалсенс играть
Проходил я на "на смерть" на нг+ враги на лвл 10-20 всегда выше. Геймплей сводился к ударил убежал и щит всегда держать. Бьют все одинаково что крестьянин на кулаках что король дикой охоты. Прогрессии 0
Проходил несколько раз на "на смерть" до некстген патча и один раз после. Ничего там сложного, просто нужно пользоваться алхимией и кузнечкой чтобы статы соответствовали врагам. После половины игры отличий от легкой сложности нет, все так же забивается кнопкой быстрой атаки
Всегда на легком прохожу