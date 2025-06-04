Лёгкий путь или великая охота? CD Projekt раскрыла, как играют в The Witcher 3

В честь годовщины The Witcher 3: Wild Hunt студия CD Projekt RED поделилась любопытной статистикой о предпочтениях игроков. Оказалось, что большинство ведьмаков предпочитают не самый сложный путь — более 52% выбрали уровень сложности «Сюжет и драки!», что составляет более 14 миллионов прохождений.

Разработчики с пониманием отнеслись к такому выбору:

«Ведьмак не рождается легендой. Он ею становится, шаг за шагом».

Тем не менее, среди игроков есть и настоящие хардкорщики. Около 10% выбрали самый сложный режим «На смерть!», бросив себе настоящий вызов — таких смельчаков насчитали более 2 миллионов прохождений.