Мод Elden Roach для The Witcher 3 полностью переработал механику Плотвы и её призыва

Для The Witcher 3: Wild Hunt вышла модификация Elden Roach, которая существенно улучшает взаимодействие Геральта с его верной лошадью Плотвой.

По словам моддера SethLeCornu, некоторые ограничения в игре давно его не устраивали и он решил их исправить. Модификация состоит из трёх независимых модулей, каждый из которых меняет различные игровые механики, связанные с лошадью. При желании каждый из них можно установить отдельно.

Один из них полностью меняет систему призыва лошади: Геральт получает магический предмет для мгновенного вызова Плотвы. Больше никаких застреваний в кустах - теперь Плотва появляется прямо рядом с ведьмаком, а Геральт сразу залезает в седло. Также лошадь исчезает, если Геральт отходит слишком далеко, вступает в бой или если шкала паники полностью заполняется.

Другой - расширяет список действий, доступных для выполнения верхом. Теперь, сидя на Плотве, можно разговаривать с NPC, пользоваться досками объявлений, читать заметки, активировать указатели для быстрого перемещения, а также собирать травы и добычу из сундуков.

А третий перерабатывает управление лошадью: переключать скорости стало удобнее, а удерживание соответствующей кнопки теперь включает галоп. Поведение Плотвы теперь примерно такое же, как во время скачек - лошадь стала лучше поворачивать.