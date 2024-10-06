Мод HD Reworked Project NextGen Edition для The Witcher 3 выйдет 23 ноября

Моддер Halk Hogan PL объявил, что новая версия его HD Reworked Project NextGen Edition для The Witcher 3 выйдет в 23 ноября 2024 года. Чтобы отпраздновать это объявление, моддер поделился новым видео сравнения. В этом видео сравниваются предстоящие высококачественные текстуры в Новиграде, которые будут представлены в пакете, с ванильными, которые использует The Witcher 3 Next-Gen.
The Witcher 3 HD Reworked Project улучшает игру с помощью первоклассных текстур, которые отлично выглядят и работают плавно, не требуя большего количества видеопамяти. Пакет будет включать высококачественные, точные карты нормалей, многие из которых сделаны из детализированных 3D-моделей. Проект также добавляет улучшенные LOD для объектов.
Модер утверждает, что HD Reworked NextGen Edition будет иметь высококачественные текстуры с использованием новой техники отображения, реализованной в версии игры Next-Gen. Благодаря этому многие текстуры в HDRP NextGen Edition будут намного реалистичнее.
круто
Как же это круто! Смотришь и аж мурашки по коже а музыка, сколько воспоминаний. В это игру хочется возвращаться и возвращаться по любому поводу и под любым предлогом, вот уж точно игра дисятилетия да и наверно не только десятилетия 😇
Чего так скромно,всего лишь игра десятелетия,третий Ведьмак это вообще образцовая и одна из самых лучших ролевых игр,в истории игровой индустрии.
Ну хз. Это игра на одно, очень вкусное, очень долгое и приятно, но все же на одно прохождение. Недавно удалил некст ген версию т.к сюжет уже знаю и нету вообще желания еще раз проходить, только впечатления об игре испорчу.
Согласен,такие же чувства испытал запуская во второй раз ,спустя несколько лет после первого прохождения.По хорошому даже завидую тем кто по 5 раз может ведьмака проходить и так же кайфоватт как в первый.
Круто. Как раз на НГ засяду перепроходить.
Так значит, мод на текстуры, для версии с некст-ген текстурами?
То что там в некст-ген было это не законченная версия просто интегрированная официально.
В некст ген версию вшит мод The Witcher 3 HD Reworked Project. Это просто его улучшение выйдет.
Что за чушь? Там была полная версия, просто предыдущая от той, что в новости.
астанавитесь
Не останавливайтесь!
Ну норм. Не только текстуры, но и модельки меняет.
Интересно лишь насколько эти мелкие детали вроде рыбы и яблок, которые общую картину при не пристальном взгляде не сильно улучшат, повлияют на производительность.
а сколько видеопамяти этот мод кушать будет?
The Witcher 3 HD Reworked Project мод, который сейчас вшит по умолчанию в некст ген версию требует около 4Гб видеопамяти на борту.
Cyberpunk 2077 HD Reworked Project требует дополнительно 1-1,5Гб видеопамяти.
Так что мод не особо то жрущий.
Ладно так и быть ставим в очередь на повторное прохождение под номером... ого, уже какой номер.
Комрады, встретимся к новому году вновь на заснеженных сопках Скеллиге!
Вот, будет повод ещё раз перепройти всю трилогию игр.
90% людей не заметят разницы во время игры.
ты прав. 90% не заметят хорошие текстуры. и те же самые 90% тут же увидят кривую текстуру. для этого оно и делается. что бы не было кривых текстур. так уж мы устроены. когда все хорошо, то это не замечается и воспринимается как должное. а вот за плохое тут же глаз цепляется.
99% тех кто играет в 1080P а не в 4К не заметят разницы)
Только вот... Даже в ведьмаке 2014 года вполне достойные текстуры.
В ведьмаке, как и в киберпанке есть много мест, где низкополигональные текстуры достаточно сильно бросаются в глаза.
А где они?
Просто я играл без лупы, так что хз
Никакой HD мод не заставит искушённого геймера в 2024 играть в дерьмака с его унылейшей боевкой. Лучше игрофильм на ютубе посмотреть
где по твоему в 2024 хорошая боевка ?
Одна из лучших боёвок среди подобных игр.
Хех))
Догма, дмс, элден
Ну так в ведьмака и не играют ради боёвки. Ты несёшь нелепицу какую-то, если честно.