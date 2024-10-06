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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 29 272 оценки

Мод HD Reworked Project NextGen Edition для The Witcher 3 выйдет 23 ноября

monk70
Новости

Моддер Halk Hogan PL объявил, что новая версия его HD Reworked Project NextGen Edition для The Witcher 3 выйдет в 23 ноября 2024 года. Чтобы отпраздновать это объявление, моддер поделился новым видео сравнения. В этом видео сравниваются предстоящие высококачественные текстуры в Новиграде, которые будут представлены в пакете, с ванильными, которые использует The Witcher 3 Next-Gen.

The Witcher 3 HD Reworked Project улучшает игру с помощью первоклассных текстур, которые отлично выглядят и работают плавно, не требуя большего количества видеопамяти. Пакет будет включать высококачественные, точные карты нормалей, многие из которых сделаны из детализированных 3D-моделей. Проект также добавляет улучшенные LOD для объектов.

Модер утверждает, что HD Reworked NextGen Edition будет иметь высококачественные текстуры с использованием новой техники отображения, реализованной в версии игры Next-Gen. Благодаря этому многие текстуры в HDRP NextGen Edition будут намного реалистичнее.

73
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
Rorschach93

круто

12
AndruhaGruz

Как же это круто! Смотришь и аж мурашки по коже а музыка, сколько воспоминаний. В это игру хочется возвращаться и возвращаться по любому поводу и под любым предлогом, вот уж точно игра дисятилетия да и наверно не только десятилетия 😇

11
Denn378

Чего так скромно,всего лишь игра десятелетия,третий Ведьмак это вообще образцовая и одна из самых лучших ролевых игр,в истории игровой индустрии.

2
ASITAKA

Ну хз. Это игра на одно, очень вкусное, очень долгое и приятно, но все же на одно прохождение. Недавно удалил некст ген версию т.к сюжет уже знаю и нету вообще желания еще раз проходить, только впечатления об игре испорчу.

-2
VIGITAL1 ASITAKA

Согласен,такие же чувства испытал запуская во второй раз ,спустя несколько лет после первого прохождения.По хорошому даже завидую тем кто по 5 раз может ведьмака проходить и так же кайфоватт как в первый.

-1
Кей Овальд

Круто. Как раз на НГ засяду перепроходить.

6
SharpDuke

Так значит, мод на текстуры, для версии с некст-ген текстурами?

1
KIBERMAX

То что там в некст-ген было это не законченная версия просто интегрированная официально.

3
wianewa

В некст ген версию вшит мод The Witcher 3 HD Reworked Project. Это просто его улучшение выйдет.

0
pavloalex KIBERMAX

Что за чушь? Там была полная версия, просто предыдущая от той, что в новости.

0
-S.E.R.G.E.Y.-

астанавитесь

1
aearone

Не останавливайтесь!

-1
Бенедикт Вольфрамович

Ну норм. Не только текстуры, но и модельки меняет.

Интересно лишь насколько эти мелкие детали вроде рыбы и яблок, которые общую картину при не пристальном взгляде не сильно улучшат, повлияют на производительность.

1
svyatoslav drach

а сколько видеопамяти этот мод кушать будет?

0
wianewa

The Witcher 3 HD Reworked Project мод, который сейчас вшит по умолчанию в некст ген версию требует около 4Гб видеопамяти на борту.

Cyberpunk 2077 HD Reworked Project требует дополнительно 1-1,5Гб видеопамяти.

Так что мод не особо то жрущий.

1
Беркут Слеер

Ладно так и быть ставим в очередь на повторное прохождение под номером... ого, уже какой номер.

0
Jose Mane

Комрады, встретимся к новому году вновь на заснеженных сопках Скеллиге!

0
aearone

Вот, будет повод ещё раз перепройти всю трилогию игр.

0
Real Slim Shady

90% людей не заметят разницы во время игры.

-17
muxamor2011

ты прав. 90% не заметят хорошие текстуры. и те же самые 90% тут же увидят кривую текстуру. для этого оно и делается. что бы не было кривых текстур. так уж мы устроены. когда все хорошо, то это не замечается и воспринимается как должное. а вот за плохое тут же глаз цепляется.

5
Porsche911GT3RS

99% тех кто играет в 1080P а не в 4К не заметят разницы)

-5
SharpDuke muxamor2011

Только вот... Даже в ведьмаке 2014 года вполне достойные текстуры.

0
wianewa SharpDuke

В ведьмаке, как и в киберпанке есть много мест, где низкополигональные текстуры достаточно сильно бросаются в глаза.

0
SharpDuke wianewa

А где они?
Просто я играл без лупы, так что хз

-1
Satana Mogila

Никакой HD мод не заставит искушённого геймера в 2024 играть в дерьмака с его унылейшей боевкой. Лучше игрофильм на ютубе посмотреть

-59
muxamor2011

где по твоему в 2024 хорошая боевка ?

2
Кей Овальд

Одна из лучших боёвок среди подобных игр.

4
Satana Mogila Кей Овальд

Хех))

0
Satana Mogila muxamor2011

Догма, дмс, элден

-10
Janekste

Ну так в ведьмака и не играют ради боёвки. Ты несёшь нелепицу какую-то, если честно.

6