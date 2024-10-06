Мод HD Reworked Project NextGen Edition для The Witcher 3 выйдет 23 ноября

Моддер Halk Hogan PL объявил, что новая версия его HD Reworked Project NextGen Edition для The Witcher 3 выйдет в 23 ноября 2024 года. Чтобы отпраздновать это объявление, моддер поделился новым видео сравнения. В этом видео сравниваются предстоящие высококачественные текстуры в Новиграде, которые будут представлены в пакете, с ванильными, которые использует The Witcher 3 Next-Gen.

The Witcher 3 HD Reworked Project улучшает игру с помощью первоклассных текстур, которые отлично выглядят и работают плавно, не требуя большего количества видеопамяти. Пакет будет включать высококачественные, точные карты нормалей, многие из которых сделаны из детализированных 3D-моделей. Проект также добавляет улучшенные LOD для объектов.

Модер утверждает, что HD Reworked NextGen Edition будет иметь высококачественные текстуры с использованием новой техники отображения, реализованной в версии игры Next-Gen. Благодаря этому многие текстуры в HDRP NextGen Edition будут намного реалистичнее.